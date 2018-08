2.470 reizigers gecontroleerd bij grote actie 09 augustus 2018

De politie van Blankenberge heeft dinsdag voor de tiende keer dit jaar een grote controleactie gehouden op de kusttram in samenwerking met de luchtvaartpolitie, scheepvaartpolitie, het Interventiekorps West-Vlaanderen, CIC West-Vlaanderen, de Dienst Hondensteun van de Federale Politie, de Dienst Vreemdelingenzaken en De Lijn.. Bij deze acties wordt vooral controle gedaan naar illegale vreemdelingen, verdovende middelen en reizigers zonder geldig vervoersbewijs.





"We controleerden deze keer 41 trams en naar schatting 2.470 reizigers", zegt woordvoerder Philip Denoyette. "Er werden elf personen bestuurlijk aangehouden wegens illegaal verblijf in het land. Verder werden er 18 processen-verbaal inzake verdovende middelen opgesteld. Het gaat hier vooral om bezit van verdovende middelen maar in één geval gaat het om, gezien de hoeveelheid, vermoedelijk een dealer. Tot slot konden 95 personen konden geen geldig vervoersbewijs voorleggen."(MMB)