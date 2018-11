17 illegalen geklist op kusttrams 07 november 2018

De politie Blankenberge-Zuienkerke heeft gisteren opnieuw een grote actie gehouden op de kusttrams. In totaal sprak ze in samenwerking met controleurs van De Lijn en andere politiediensten 1.272 reizigers aan. 32 onder hen konden geen geldig vervoersbewijs voorleggen.





Tijdens de actie pakte de politie 17 illegalen op. Zij werden overgebracht naar de lokalen van de scheepvaartpolitie in Zeebrugge met het oog op de verdere afhandeling van hun dossier en overbrenging naar het centrum in Steenokkerzeel. Verder werden vier processen-verbaal opgesteld rond drugs en één voor verboden wapendracht. (SDVO)