150 kinderen maken 6 km strand proper 09 juni 2018

Op World Ocean Day hebben 150 kinderen van de vrije basisschool Blankenberge, campus Weststraat het strand opgeruimd. Het was een organisatie van attractiepark Sea Life en vakantieresidenties Holiday Suites. Ze willen kinderen bewustmaken van het gevaar voor de dieren wanneer afval niet wordt opgeruimd. "De massale productie van plastic blijft pijlsnel stijgen en maar liefst 10 procent plonst uiteindelijk in zee, denk aan 8 miljard plastic tasjes bijvoorbeeld", klinkt het bij de organisatoren. In totaal werd zo'n zes kilometer strand opgeruimd. Onder meer flesjes, blikjes, dopjes, sigarettenpeuken en plastic zakjes behoorden tot de buit. (BHT)