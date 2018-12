13 illegalen opgepakt tijdens controle op kusttram Mathias Mariën

14 december 2018

13u18 0 Blankenberge De lokale politie van Blankenberge/Zuienkerke heeft de resultaten bekend gemaakt van een grootschalige controle op kusttrams donderdagavond. Bij deze acties wordt vooral controle gedaan naar illegale vreemdelingen, verdovende middelen en reizigers zonder geldig vervoersbewijs.

“We controleerden 15 trams en naar schatting 866 reizigers”, klinkt het bij de politie. “Er werden 13 personen bestuurlijk aangehouden wegens illegaal verblijf in het land. Verder stelde we ook drie processen verbaal op voor het bezit van verdovende middelen.” Tijdens de controle troffen de politiediensten ook een man aan die stond geseind voor twee strafbare feiten en nog moest verhoord worden. Daarnaast werd nog één persoon opgepakt die stond geseind voor het afstaand van een DNA-staal. Nog tijdens de actie nam de politie een breekmes in beslag en konden 25 personen geen geldig vervoersbewijs voorleggen. De actie verliep in samenwerking met het CIC West-Vlaanderen, de Dienst Hondensteun van de Federale Politie, de politiezone Bredene/De Haan, Vlas en ArroIeper, de West-Vlaamse Politieschool (3 aspiranten-hoofdinspecteur) en De Lijn.