13.000 meter slingers, 550 tubelights, 62 kerststerren...: nieuwe Blankenbergse kerstversiering compleet Bart Huysentruyt

14 december 2018

13.510 meter LED slingers in 460 bomen, 550 meter tubelights op historische gebouwen, 41 stuks kerstpanelen op verlichtingspalen, 60 panelen aan overspanningskabels in de centrumstraten, 62 kerststerren op palen én last but not least 7 ornamenten rond specifieke thema’s: de nieuwe Blankenbergse kerstversiering is dit najaar compleet. Prijskaartje: 176.826 euro voor de aankoop van al dat moois en een exploitatiebudget voor vier jaar van in totaal 487.000 euro. Tel daarbij ook nog eens 4.730 euro voor de aankoop van kerstbomen. “Het contract wordt dit en de komende twee jaren uitgebreid met 8 bollenpanelen aan beide zijden van het Leopoldpark en een bijkomend ornament op het Leopold III- plein”, zegt schepen Patrick De Klerck (Open Vld). “Ook het rendier wordt verplaatst naar de rotonde Vredelaan. Tot slot doen we nog een extra inspanning voor onze Zeedijk. Er komen drie bijkomende kerstornamenten bij aan de King Beach, de rotonde van de Pier en de Leopoldstraat.” De inspanningen waren nodig, aldus De Klerck. “Blankenberge mikt ook in de kerstperiode op veel toeristen en wil haar bewoners iets moois aanbieden. Ik denk dat het resultaat er mag zijn. De verlichting kan bovendien nog jaren mee.” Wie ervan wil genieten, kan vanaf komend weekend bovendien ook de schaatspiste op.