12 maanden cel gevraagd na inbraak in Kusttheater 't Colisée 23 mei 2018

Nicky V. uit Blankenberge riskeert 12 maanden cel na inbraken in brasserie Fifth Avenue en Kusttheater 't Colisée. Daar stal hij in september vorig jaar cash geld, voedingswaren, drank, een laptop en een videocamera. Volgens de procureur gaf de man in zijn verhoren aan dat hij zonder werk of leefloon zat en inbrak om aan eten te geraken. Volgens bankonderzoek stortte de man na inbraken ook 2.000 euro op zijn rekening. De gedupeerden vroegen enkele duizenden euro's schadevergoeding. Tijdens een huiszoeking bij Nicky V. werd nog 71 gram cannabis gevonden. Daarvoor vroeg het parket nog 6 maanden extra cel. Vonnis op 18 juni. (BBO)