12 illegalen geklist op kusttram 25 augustus 2018

02u38 0

Voor de elfde keer dit jaar heeft de politie Blankenberge-Zuienkerke een grote actie gehouden op de kusttram, gericht op illegalen, drugs en reizigers zonder geldig vervoersbewijs. In totaal controleerde de lokale politie in samenwerking met de luchtvaartpolitie, de hondensteun van de federale politie, de Brugse politie, de Dienst Vreemdelingenzaken en De Lijn 51 tramstellen en 4.675 reizigers. 12 onder hen blijken illegaal in het land te verblijven.





De politie stelde zes processen-verbaal op voor drugsbezit en één voor verboden wapendracht. 102 reizigers konden geen geldig vervoersbewijs voorleggen. (SDVO)