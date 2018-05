11 juli Strandrolstoelbeurs 18 mei 2018

De vzw 4example organiseert op 11 juli de allereerste strandrolstoelbeurs in Vlaanderen. 4 Example is een vrijwilligersvereniging die zoveel mogelijk wil realiseren voor mindermobielen. "Vermits wij vooral actief zijn aan de kust, is het voor ons dan vrij voor de hand liggend dat wij in de aanloop van de zomer denken aan een toegankelijker strand. Dat is niet alleen belangrijk voor mindermobielen, maar ook voor onze ouderen en gezinnen met kinderen in een kinderwagen", zegt oprichter Tarik Houbrechts. "Er wordt al heel wat aandacht besteed aan paden (pontons) op het strand. Toch valt op hoe weinig de mensen afweten van de hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor op het strand tot zelfs in de zee. Op 11 juli organiseren wij dan ook voor het eerst in België een strandrolstoelbeurs met allerlei strandhulpmiddelen. Zelfs tilliften zullen er zijn en mensen kunnen dan ook de materialen uitproberen en er een echte belevenis van maken", zegt Houbrechts. Meer info op www.beachwheelchairbeurs.be





