11 illegalen van kusttram geplukt 24 januari 2018

02u41 0

In Blankenberge zijn maandagavond elf illegalen aangetroffen op de Kusttram. De lokale politie deed er samen met de Dienst Vreemdelingenzaken en de Federale politie een grote controle.





In totaal werden 1.220 mensen op 19 trams gecontroleerd. Daarbij trof de politie dus in totaal elf illegalen aan die bestuurlijk werden aangehouden. Tijdens de controle troffen de politiediensten ook zeven geseinde personen aan. Nog eens vijf mensen hadden verdovende middelen op zak. Tot slot konden 34 reizigers geen geldig vervoerbewijs voorleggen. De politie van Blankenberge is al langere tijd bezig met het stelselmatig controleren van de kusttrams. Tijdens elke controle worden dergelijke feiten vastgesteld. (MMB)