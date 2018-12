100-tal gezinnen zonder water door lek Bart Boterman

29 december 2018

12u56 10 Blankenberge In Blankenberge zaten zaterdagmiddag een honderdtal gezinnen enkele uren zonder water door een lek. Een herstelteam van Farys slaagde erin om het probleem op te lossen.

Zowel de Koninklijke Baan, de Grote Edestraat, de Wenduinse Steenweg, de Bevrijdingslaan, de Oude Blankenbergsesteenweg en de buurt van de jachthaven zaten zonder water, waaronder ook enkele horecazaken zoals De Oesterput. De oorzaak was een kapotte waterleiding in de Grote Edestraat, op anderhalve meter diepte.

“Er was een dichting van buizen stuk waardoor het leidingwater in de grond sijpelde. Voor grote wateroverlast of verzakkingen zorgde dat niet, maar om de leiding te herstellen hebben we de watertoevoer rond 12 uur moeten afsluiten. Daardoor was er dus even een onderbreking in de watertoevoer”, aldus Wim Jacobs van Farys. Rond 14.30 uur was het probleem opgelost.