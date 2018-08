10 GAS-boetes voor te vroeg buitenplaatsen van vuilnis 07 augustus 2018

De politie van Blankenberge heeft zondagmiddag een controleactie gedaan op het naleven van de uren voor het buiten plaatsen van huisvuil en bedrijfsafval in de centrumstraten.





Daarbij werden in totaal 10 GAS-boetes uitgedeeld. De controles zijn vooral nodig om te vermijden dat het vuilnis al in de loop van de late namiddag buiten wordt gezet. "We vragen om het vuilnis pas vanaf 21 uur de dag voor ophaling buiten te zetten", klonk het eerder bij de politie. Wie dat niet respecteert, riskeert dus een GAS-boete.





(MMB)