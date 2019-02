1 jaar cel voor aanval op deurwaarder en wijkagent Bart Boterman

15 februari 2019

10u57 2 Blankenberge Een inwoner van Blankenberge is bij verstek veroordeeld tot 1 jaar celstraf en 800 euro boete omdat hij een gerechtsdeurwaarder en een wijkagent van PZ Blankenberge/Zuienkerke zwaar toetakelde tijdens een inbeslagname.

De feiten gebeurden op 12 december vorig jaar bij de woonst van Nestor B. (40) in de De Smet de Naeyerlaan in Blankenberge. De deurwaarder had de opdracht gekregen om goederen in beslag te nemen bij Nestor B., een man met roots in de Dominicaanse Republiek en ook een strafregister van 5 bladzijden voor hoofdzakelijk slagen en verwondingen. Uit voorzorg ging de wijkagent mee.

Nestor B. ging echter als een woesteling tekeer bij het zien van de deurwaarder en politieagent. De twee kregen zware klappen te verduren in het gezicht. Er diende versterking te komen en pas dan kon Nestor B. worden overmeesterd. “Het gezicht van mijn cliënt stond bont en blauw en was volledig opengekrabd. Nog steeds heeft hij last van een beschadigd kaakbeen. Bovendien werd mijn cliënt voor flikker, janet en allerhande scheldwoorden die verband houden met homofobie uitgescholden. Dat maakt de feiten des te verwerpelijker. Tegenwoordig heeft hij schrik om nog bij de mensen te komen”, sprak advocaat Gerard Soete op het proces namens de deurwaarder. De rechter oordeelde dat de deurwaarder een schadevergoeding van 1.750 euro moet krijgen.

Beschadigd traankanaal

De politieagent was was vier dagen werkonbekwaam. “Mijn cliënt heeft nog steeds last aan het oog. Zijn traankanaal is beschadigd tijdens het tumult en moet mogelijks worden geopereerd. Hij weet niet of hij nog deurwaarders wil vergezellen na deze feiten. Dit was een traumatische ervaring. Hij werd zo danig aangevallen dat hij het knopje om versterking in te roepen amper kon indrukken. Wat als dat niet was gelukt?”, vroeg Vandamme zich af. Volgens de advocaat was het al de derde keer dat hij een slachtoffer van Nestor B. vertegenwoordigde. De politieman heeft volgens het vonnis de rechtbank recht op 850 euro schadevergoeding. De beklaagde liet verstek op zijn proces.