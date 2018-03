"Ziekenhuis én spoeddienst blijven bestaan" DIENSTEN INTENSIEVE ZORG EN CHIRURGIE VERHUIZEN NAAR KNOKKE BART HUYSENTRUYT

02u48 0 Blankenberge Het ziekenhuis in Blankenberge blijft bestaan. Met die boodschap wil de campus van AZ Zeno de geruchten een halt toeroepen dat het verouderde hospitaal zou sluiten. De diensten Intensieve Zorg en Chirurgie verhuizen wel naar Knokke.

Het voormalige Fabiolaziekenhuis, dat nu AZ Zeno campus Blankenberge heet, heeft een wat aftandse aanblik. Wie in de inkomhal naar de receptioniste zoekt, moet op een knop duwen en via een webcam met een medewerkster in Knokke praten.





Ook het ziekenhuis zelf is verouderd en verdient een opknapbeurt. "Daar zijn we ons van bewust en er is ook een plan om het gebouw aan te pakken", zegt directeur Frank Lescrauwaet, die gisteren 30 patiënten richting nieuw ziekenhuis in Knokke zag vertrekken. De afdelingen Intensieve Zorg en Chirurgie verhuizen immers naar daar. "Die afdelingen zijn vanaf morgen (vandaag, red.) definitief gesloten. We gaan die vleugel volledig vernieuwen. Ook de inkomhal wordt aangepakt. Die zal er een beetje uitzien als de inkom in Knokke: veel meer lichtinval, ruimte en duidelijkheid. Ook de eenpersoonskamers worden moderner: bijna dubbel zo groot en overal een douche." En er komt ook weer een vast bemande receptie: enkel op zondag zal je aangesproken worden via een scherm.





AZ Zeno investeert zo minstens 15 miljoen euro in de campus Blankenberge, die ook de specialisatie aangezichtsheelkunde toegewezen krijgt. Achter de schermen is zwaar gelobbyd om ook de spoeddienst en mug-wagen te kunnen behouden. "Maar dat is gelukt en van levensbelang voor Blankenberge", zegt Lescrauwaet. "Het zou al te gek zijn om de mug uit Brugge, Oostende of Knokke naar Blankenberge te doen rijden. We hebben zelf de simulatie gemaakt: vorig jaar zouden zo vijftig patiënten het niet gehaald hebben, mocht die kostbare tijd verloren zijn gegaan."





Burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld) vindt het ook maar logisch dat de spoeddienst in Blankenberge actief blijft. "Veertig procent van onze inwoners zijn zestigplussers. Tel daarbij de toevloed aan inwoners en toeristen in de zomer. Op bepaalde dagen telt onze gemeente geen 20.000, maar 100.000 inwoners. Dan is een kritieke situatie reëel." Via een grondenruil met het OCMW start AZ Zeno vandaag met de heraanleg van de parking voor zo'n 180 wagens. Er komt meer groen en een nieuwe inrit. Die parking zou tegen september klaar moeten zijn. In december starten dan de herinrichtingswerken, die twee jaar duren.