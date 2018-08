"We versieren wagen ook met mos of planten" DROOGTE HEEFT INVLOED OP BLOEMENCORSO BART HUYSENTRUYT

25 augustus 2018

02u38 0 Blankenberge Het Bloemencorso in Blankenberge kampt met de gevolgen van de droogte van de afgelopen weken. De twee opleggers met bloemen zijn minder gevuld dan andere jaren. "We zullen wat meer mos en planten moeten gebruiken voor onze wagen", zegt stadsmedewerker Wim De Clerck.

Komende zondag worden weer 100.000 bezoekers verwacht op het Bloemencorso van de stad Blankenberge. Dat is traditioneel de afsluiter van de zomer in de badstad. Zo'n vijftien groepen, vergezeld van dansensembles en muziekgroepen, lopen in de stoet door de centrumstraten, volgestouwd met een miljoen bloemen.





Al zouden dat er dit jaar weleens een pak minder kunnen zijn. "We verwachten jaarlijks zo'n twee opleggers met bloemen in Blankenberge, maar dit jaar valt het op dat de keuze in kleuren beperkter is", zegt Wim De Clerck, die al zes jaar de stadswagen aankleedt. "Dat heeft natuurlijk te maken met de droogte van de afgelopen weken. Daardoor zijn er vanuit Zundert minder bloemen aangeleverd. Dat is jammer, maar geen ramp. We hebben het concept van de wagen nog wat aangepast, zodat we die ook kunnen versieren met mos of planten. Het is een noodoplossing, maar alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat alle wagens over voldoende bloemen kunnen beschikken. We moeten nu eenmaal rekening houden met de natuur."





Troy

Alles staat dit jaar in het teken van film. Zo is de stadswagen volledig opgebouwd rond het thema Troy. Een groot paard van Troje is de blikvanger. Daaruit zijn krijgers ontsnapt. Zo'n acht mensen trekken de wagen vooruit. "We hebben 90.000 bloemen nodig om deze wagen te bekleden", zegt De Clerck. "Hier zijn we op vrijdagochtend mee begonnen. Dat werk, dat door 30 vrijwilligers wordt gedragen, duurt tot zaterdagavond laat. Op zondag kunnen we er dan mee pronken voor alle toeschouwers."





Geen eigen wagen

De Clerck is er al van zijn twaalf jaar bij betrokken en weet heel goed wat de Bloemenstoet voor Blankenberge betekent. "Het is niet alleen traditie. Dit is ook een visitekaartje voor de stad. Sinds twee jaar zijn er jammer genoeg geen Blankenbergenaars meer die met een eigen wagen meerijden, maar de inwoners genieten wel van hun stoet. De zomer is natuurlijk fantastisch geweest en dit is het ultieme afscheid aan die schitterende twee maanden."





Het wordt ook uitkijken naar de jeugdwagen, die helemaal in het teken staat van Alice in Wonderland en bekleed is met kindertekeningen. Ook alle andere wagens zijn opgebouwd rond het thema 'Film'. Regisseur Hans Van Quathem leidt alles vanaf 14.30 uur in goede banen. Radiozender Joe zendt een hele namiddag live uit vanuit het Leopold III-plein. Ambiance is er verzekerd.