"Trage hulpverlening kost levens" STAD EN AZ ZENO WAARSCHUWEN: "MUG-DIENST BLIJFT NODIG IN BLANKENBERGE" BART HUYSENTRUYT

07 augustus 2018

02u43 0 Blankenberge Al vier maanden rijdt er geen mug-dienst meer uit in Blankenberge en worden patiënten naar naburige ziekenhuizen gebracht. Volgens de ziekenhuisdirectie van AZ Zeno zijn er al slachtoffers gevallen omdat ze niet tijdig geholpen konden worden. Stad en AZ Zeno luiden de alarmbel.

Er is sprake van drie mensen die bij snellere hulp mogelijk gered konden worden, mocht de mug-dienst in Blankenberge nog bestaan.





Al wordt dat cijfer niet officieel bevestigd. Sinds vier maanden viel de erkenning in de badstad weg, na de opening van de nieuwe campus in Knokke-Heist. Het Zeno-ziekenhuis in Blankenberge beschikt wel nog over een eigen spoeddienst. Wie dus met een dringend medisch probleem kampt, wordt nog altijd in Blankenberge geholpen. Maar wie de ambulance laat komen, wordt naar Knokke, Brugge of Oostende gebracht.





"Er gaat dan kostbare tijd verloren", zegt directeur Frank Lescrauwaet.





"Dat betekent 35 minuten verplaatsing, want de patiënt wordt pas goed geholpen in de spoeddienst. Er gaan meer slachtoffers vallen op die manier. Bovendien wordt de patiënt dubbel gestraft: de ziekenhuisfactuur voor de rit is drie keer duurder."





De oplossing zou zijn dat AZ Zeno opnieuw een erkenning krijgt voor een gespecialiseerde mug-dienst, maar het ziekenhuis heeft al zo'n dienst in Knokke-Heist en volgens de wet mag een ziekenhuis geen twee diensten hebben. "Ik nodig Maggie De Block uit om eens te komen kijken", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). "Kom zien wat er allemaal gebeurt. De kust is nu de appendix van België. Er komen dagelijks 80.000 bezoekers naar onze stad, bovenop de 20.000 inwoners. Dringende hulp is hier een noodzaak."





Tijdsdruk

Dat de ambulanciers door die langere ritten en de extra tijdsdruk op hun tandvlees zitten, zou mogelijk ook een gevolg kunnen zijn. Burgemeester Ivan De Clerck hoopt dat de recente ongevallen met onder meer een brandweerwagen en een ambulance in zijn stad niets met die werkdruk te maken hebben. "In het verleden gebeurden die ongelukken niet", zegt hij. "Maar dat er extra druk ligt op die mensen is wel duidelijk."





Net taxibedrijf

De vraag is hoe lang de ambulanciers van AZ Zeno nog bereid zijn om patiënten naar andere ziekenhuizen te brengen. "Het lijkt wel of wij een taxibedrijf zijn voor die ziekenhuizen, die bovendien ook niet staan te springen om onze patiënten op spoed te ontvangen", zegt Lescrauwaet. "Er moet een oplossing komen, anders vallen er meer slachtoffers." Bij het kabinet-De Block zeggen ze dat Blankenberge niet moet hopen op een mug-dienst. "Dat weet het ziekenhuis al lang."