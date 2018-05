"Strijd tegen kanker is harde werk waard" DENNIS MONTE HAALT 108 ROSPOTTEN OP, DIE HIJ ZELF UITDEELDE MATHIAS MARIËN

25 mei 2018

02u53 0 Blankenberge Dennis Monte (31) verspreidde eigenhandig meer dan 108 rospotten voor Kom op tegen Kanker. Die ging hij gisteren ophalen met de bakfiets. "Een huzarenstukje, maar het resultaat is het belangrijkste", zegt hij. Dennis verloor zelf al enkele familieleden aan kanker.

De inzamelactie van de 31-jarige Dennis Monte uit Blankenberge startte maar een drietal weken geleden. Toch slaagde hij er in om op die korte tijd meer dan 100 winkeliers te overtuigen om geld in te zamelen voor het goede doel. "Toegegeven: het succes is véél groter dan gedacht", vertelt de man. "Ik denk dat ongeveer alle winkels in Blankenberge een rospot hadden staan. Het was alleszins een huzarenstukje om overal mijn ronde te doen", knipoogt Monte. Gisteren was hij de hele dag in de weer om het ingezamelde geld op te halen mét zijn bakfiets. Hij had zo heel wat bekijks in de badstad.





Grote impact

"Waarom ik me zo fel inzet voor 'Kom op tegen Kanker'? Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken", gaat Dennis verder. Dennis vormt geen uitzondering op de regel. Zijn familie werd al zwaar getroffen door de ziekte. De voorbije jaren verloor de man twee nonkels en zijn grootmoeder aan kanker. Ook zijn tante vecht momenteel tegen de ziekte. Zijn schoonmoeder won dan weer de strijd. "Iedere keer opnieuw verbaas ik me over hoe groot de impact van kanker is op de volledige omgeving. Daarom besloot ik om geld in te zamelen", zegt de man.





Facebookpagina

Dat begon aanvankelijk met een rospot in een buurtwinkeltje in Uitkerke. Toen Dennis opmerkte hoeveel mensen enthousiast waren over zijn idee, besloot hij om het initiatief uit te breiden. "Ik ging winkel per winkel af en kreeg erg positieve reacties. Winkeliers vertelden me ook spontaan heel wat persoonlijke verhalen. Dat motiveerde me nog meer", vertelt Dennis trots. Bij wijze van dank zet Dennis alle deelnemende zaken in de schijnwerper op de Facebookpagina 'Rospot tegen kanker Blankenberge'. "Mijn voorraad stickers om de rospotten te maken gingen héél snel de deur uit. Mensen begonnen plots zélf te vragen om te mogen deelnemen. Een fantastisch gevoel."





Gisterenmiddag deed Dennis zijn ronde door Blankenberge om iedereen persoonlijk te bedanken. Dat deed hij met de bakfiets, waardoor hij heel wat bekijks had. Hoeveel zijn initiatief opbrengt, zal pas vandaag duidelijk worden na een telling. Al hoopt Dennis op meer dan 1.000 euro.





"Dat zou een gigantisch succes zijn als je weet dat er enkel eurocentjes werden ingezameld. Het is nogmaals bewezen dat mensen die liever kwijt dan rijk zijn", besluit Dennis Monte met een brede glimlach.