"Spotgoedkoop overnachten aan kust" IBIS BUDGET HOTEL AAN STATION VERWELKOMT VANDAAG EERSTE GASTEN MATHIAS MARIËN

02 juni 2018

02u46 0 Blankenberge Aan het station van Blankenberge opent vandaag het Ibis Budget Hotel met 79 kamers. De keten gaat de strijd aan met de duurdere kusthotels. "Bij ons overnacht je vanaf 49 euro. In veel andere hotels aan zee is dat al snel 120 euro."

Met de opening van het Ibis Budget Hotel krijgt de stationsomgeving van Blankenberge steeds meer vorm. Het stadsbestuur lanceerde enkele jaren geleden de ambitieuze plannen en lijkt nu beloond te worden voor de inspanningen. De inrichting van het nieuwe hotel oogt alvast fris en modern. "En de locatie is ook fantastisch", zegt algemeen directeur Ann Bal. "Ons hotel ligt vlak bij de toegangspoorten van Blankenberge." Volgens de directie zal het Ibis Budget Hotel een extra stimulans zijn voor het toerisme én automatisch dus voor de lokale economie. "Blankenberge is nu al een stad waar elk seizoen iets te beleven valt. Bij ons kunnen toeristen ook nog eens overnachten tegen heel scherpe prijzen (vanaf 49 euro, red.)", zegt Bal.





"In veel andere kusthotels gaan de prijzen al snel richting de 120 euro per nacht." Voor die prijs kunnen gasten in Ibis Budget gebruik maken van een restaurant en ontbijtzaal, al dan niet met extra kosten. Bij Mercure, het andere hotel aan het station dat sinds vorige zomer gasten ontvangt, liggen de prijzen iets hoger en is er onder meer een zwembad op het dak.





Verkoop kamers

Het Ibis Budget Hotel surft ook mee op de trend van verkoop van hotelkamers aan particulieren. Op dit moment is nog slechts een handvol van de 79 kamers over. "Investeren in hotelkamers zit de jongste jaren enorm in de lift. Het is voor de investeerders een zekerheid op inkomsten het hele jaar door", bevestigt Ann Bal. Met de trein raak je logischerwijs het makkelijkst aan het hotel. Voor wie niet via het spoor komt, is er alvast parking genoeg. Onder het hotel kunnen toeristen hun auto kwijt op een van de 742 plaatsen van de stationsparking. Burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld) is opgetogen met het eindresultaat. "Ibis Budget is bovendien geen echte concurrent voor de andere hotels in onze stad", aldus De Clerck. "Het mikt op een ander segment en is zeker een meerwaarde."





Leopold III-plein

Met de afwerking van het Ibis Budget Hotel is ook het stationsproject dus zo goed als klaar. Op 23 juni wordt dat officieel geopend met de nodige toeters en bellen. Ook het fraai heraangelegde Koning Leopold III-plein, het stationsplein, hoort daarbij. "Het plein kreeg vier grijstinten, waardoor het mooi zal aansluiten op de centrumstraten. Het zal ook als evenementenzone gebruikt worden. Ik denk dat we oprecht trots mogen zijn op het eindresultaat van het volledige project", aldus de burgemeester.