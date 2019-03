‘Schrik van de kusthoreca’ weet van geen ophouden: tafelschuimster (48) slaat nu haar slag in Blankenberge MMB

13 maart 2019

10u22 0 Blankenberge ‘De schrik van de kusthoreca’ heeft maandag en dinsdag opnieuw haar slag proberen slaan in verschillende horecazaken in Blankenberge. De politie stelde een proces-verbaal op.

Aan doorzettingsvermogen geen gebrek bij de 48-jarige tafelschuimster. Vorige maand werd ze nog veroordeeld tot 21 maanden cel voor 28 feiten van flessentrekkerij aan de kust sinds september 2018. Dat schrikt de vrouw blijkbaar niet af. Zowel maandag als dinsdag stapte ze verschillende horecazaken in Blankenberge binnen. Dat was onder andere het geval bij brasserie ‘à Coté’. Ze dronk een koffie en toen ze herkend werd door een medewerkster, probeerde ze op te stappen. Een klant hield haar tegen, waarna de politie ter plaatse kwam en proces-verbaal opstelde. Nog was de tafelschuimster niet onder de indruk, aangezien ze dinsdag gewoon opnieuw verschillende horecazaken binnenwandelde. In één zaak mocht ze uiteindelijk gratis eten. In de loop van de dag werd ze nog in diverse horecazaken gespot. Het Brugs parket moet nu beslissen welke stappen het verder onderneemt aan de hand van het opgestelde proces-verbaal.