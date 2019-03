‘Rospotten tegen kanker’ leveren ruim 3.400 euro op voor goede doel Mathias Mariën

27 maart 2019

10u11 0 Blankenberge De inzamelactie van Dennis Monte ten voordele van ‘Kom op tegen Kanker’ heeft dit jaar maar liefst 3.412 euro opgebracht.

De voorbije weken zamelde de Blankenbergenaar roste centjes in via rospotten bij 120 handelaars in de badstad. Het was voor het tweede jaar op rij dat Dennis zo’n actie op poten zette. De actie sloeg duidelijk aan. Waar vorig jaar nog 2.200 euro werd ingezameld, was dat dit jaar 3.412. Een gigantisch succes. Volgend jaar komt er zeker een vervolg. Hoe die actie er zal uitzien, is echter nog onduidelijk. Kom op tegen Kanker organiseerde de actie met de rospotten dit jaar voor de laatste keer. Mogelijk komt er volgend jaar een vernieuwde actie die Monte zelf op poten zal zetten.