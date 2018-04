"Overvallers lieten me voor dood achter" BEKLAAGDE RISKEERT 18 MAANDEN GEVANGENIS BART BOTERMAN

17 april 2018

02u48 0 Blankenberge Drie jaar geleden werd Wilfried Goossens (64) uit Blankenberge beroofd en voor dood achtergelaten. In de rechtbank stond hij gisteren oog in oog met een van de twee verdachten. Het Openbaar Ministerie vraagt 18 maanden opsluiting.

Op 16 april 2015 rond 5 uur 's morgens trof een voorbijgangster het roerloze lichaam van Wilfried Goossens aan op straat. Het slachtoffer lag er al enkele uren, was zwaar onderkoeld en had verwondingen aan het hoofd en de benen. Wilfried lag vervolgens twee dagen lang in coma. Van wat er precies was gebeurd, herinnerde hij zich bijzonder weinig.





"Ik weet nog dat ik in het casino werd aangesproken door twee mannen. Een van hen ken ik. Een buitenwipper die bekendstaat als de Schrik van Blankenberge", getuigt Wilfried, kort na het proces in de rechtbank van Brugge.





Whisky-cola

"De twee overtuigden mij onder lichte dwang om nog iets te gaan drinken in de voormalige Club Lime. Het laatste wat ik mij herinner, is dat de buitenwipper mij trakteerde op een whisky-cola. Het viel mij op dat hij steeds zijn eigen drank in mijn glas goot zonder zelf te drinken. Daarna ging hij om een nieuw drankje voor zichzelf. Dat ik kort daarna volledig knock-out zou gaan, zag ik niet aankomen. Ik ben er zeker van dat hij iets in mijn drank heeft gedaan. Want van twee rum-cola's in het casino en een whisky-cola op café kan ik onmogelijk ladderzat zijn geraakt", gaat Wilfried verder. Camerabeelden legden vast hoe Wilfried, al strompelend en ondersteund door de twee beklaagden, naar buiten werd geleid uit de club.





Camerabeelden

Van de overval zelf zijn geen beelden, maar andere camerabeelden legden wel vast hoe de twee verdachten een uur later aankopen deden in een kruidenierszaak met de bankkaart van Wilfried en in de Belfius 2.000 euro afhaalden. Wilfrieds persoonlijke bezittingen werden teruggevonden op de trein, met uitzondering van zijn bankkaart en identiteitskaart.





Laf

Het parket eist 18 maanden cel voor de notoire buitenwipper Ramiz B. (51), een man van Joegoslavische afkomst die in 2011 een veroordeling voor drugsverkoop opliep. Tijdens het proces zei Ramiz B., in tegenstelling tot wat op camerabeelden te zien is, dat hij het slachtoffer en medebeklaagde Agron B. (38) die nacht samen achterliet en niet weet wat zich daarna heeft afgespeeld. Kompaan Agron B., ook van Joegoslavische origine, is spoorloos en riskeert bij verstek 10 maanden cel. Voor de geleden schade wil Wilfried 52.000 euro schadevergoeding. "Ik kon dood geweest zijn. Ik vind het ontzettend laf dat hij ontkent, gezien de twee verdachten samen werden geregistreerd op camera en geld afhaalden met mijn bankkaart", besluit Wilfried. Vonnis op 28 mei.