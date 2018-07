"Ouders moeten beseffen dat de zee gevaarlijk is" Over 25 jaar als strandredder, en de vier kinderen die zijn team zopas uit het water haalde MATHIAS MARIËN

28 juli 2018

02u43 0 Blankenberge "De zee is geen Plopsaland." Deze gevleugelde uitspraak van redder Tom Cocle (43) is nog maar eens uiterst accuraat gebleken in 'zijn' Blankenberge. Vier kinderen moesten er uit het water gehaald worden, hun ouders waren niet in de buurt. "Ik kan het niet genoeg herhalen: begeleid je kinderen altijd en overal."

Al 25 jaar waakt Tom over de stranden van Blankenberge, en hij weet dan ook als geen ander dat je de zee nooit mag onderschatten. Het bleek nog maar eens enkele dagen voor dit interview, toen de reddingsdienst vier kinderen van de verdrinkingsdood redde.





De zee is écht geen Plopsaland...

"(zucht) Gelukkig zijn zo'n interventies uitzonderlijk. Met zeven redders moesten we het water in. Ze waren ook alle vier tegelijk in nood, wat het er niet gemakkelijker op maakte. Gelukkig is alles goed afgelopen, maar het wordt tijd dat ouders beseffen dat de zee gevaarlijk is. Dat zij in dit geval niet eens in de buurt waren, heeft er ook geen goed aan gedaan. We hadden die kinderen eerder al - zonder resultaat - tot kalmte aangemaand. Ouderlijke autoriteit had misschien meer indruk gemaakt."





Hoe frustrerend zijn die terugkerende problemen? In de eerste weken van deze zomer liepen meer kinderen dan ooit verloren...

"Persoonlijk vergelijk ik zomers niet graag. Cijfers zeggen niet alles, hé. Vorig jaar kregen we bijvoorbeeld veel slecht weer, en dan is er automatisch veel minder volk aan zee. En dus lopen er ook minder kinderen verloren. Deze maand was het echter quasi dagelijks schitterend weer. Dan zie je een veelvoud aan strandgangers, en helaas dus ook meer verloren gelopen kinderen. Al blijven wij als strandredders ouders oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen."





Je hebt zelf een dochter van 5. Kan je je inbeelden dat je haar alleen laat rondlopen op een druk strand?

"Onmogelijk. Akkoord, het kan iedereen overkomen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik mijn dochter alleen zou laten rondwandelen op het strand, laat staan dat ze alleen in zee zou gaan. Ik kan het niet genoeg herhalen: begeleid je kinderen altijd en overal."





Nu we toch bezig zijn: je hebt in die 25 jaar al zo'n 8.000 kinderen met hun ouders

herenigd. Indrukwekkend.

"Dat is inderdaad wel een ongelooflijk cijfer. En stiekem geeft me dat ook een fantastisch gevoel. Schrijf je wel op dat ik niks zou zijn zonder mijn fantastische team? Een hoofdredder doet dat allemaal niet op z'n eentje, hé. Nu, voor de leden van mijn team ga ik door het vuur. Stuk voor stuk leveren ze ongelooflijk werk."





Je had zelf ook iemand die voor jou door het vuur ging: Gaston Sampson, icoon in Blankenberge, was zowat je persoonlijke mentor. Op zijn begrafenis, begin dit jaar, noemde je hem zelfs een monument.

"Aaah, Sam... Wat een fantastische man. Hij nam me onder zijn vleugels en heeft me enorm veel geleerd. Hij is én blijft de 'master' van de Blankenbergse reddingsdienst."





Je bent met je 25 jaar dienst goed op weg om in zijn voetsporen te treden. Nooit aan stoppen gedacht?

"Geen seconde. Ondertussen ben ik aan mijn 19de zomer als hoofdredder bezig, en ik kom nog elke dag met de glimlach werken. Mensen helpen en het gevecht met de zee aangaan: het blijft geweldig. Je maakt écht mee het verschil. Natuurlijk zijn er ook moeilijke momenten geweest. Ongevallen met kinderen, bijvoorbeeld. Die blijven je altijd bij. Gelukkig is er bij ons nog nooit iemand verdronken in een bewaakte zone. Maar kinderen die bedolven raken onder het zand nadat ze een put gegraven hebben... Ik verzeker je: dat komt ook bij redders hard aan."





Over bewaakte zones gesproken: in Blankenberge staan de redders er al in april. Waarom, eigenlijk?

"Samen met het stadsbestuur zien we dat als een extra service. Laat ons eerlijk zijn: dagjestoeristen komen niet naar Blankenberge om de plaatselijke kerk te bezoeken. Bij mooi weer willen de mensen op het strand liggen, en in het ideale geval in zee zwemmen. Op zo'n momenten is het héél belangrijk dat er professionele hulp aanwezig is. Dat hoeft ook niet groot te zijn. Een EHBO-post in de buurt stelt al veel strandgangers gerust."





Omdat we het moeten vragen: wat doen redders in godsnaam tijdens de winter?

"(lacht) Geloof me: er is werk genoeg, ook in de winter. We werken hier met zeven voltijdse krachten, en in de zomermaanden komen daar nog eens 35 tijdelijke strandredders bij. Die voorbereidingen op de zomer alleen al vragen enorm veel tijd. Maar ook het voorbereiden van evenementen op het strand, het plaatsen van douches, het opstuiten van het strand na een storm,... Als je alles in de drukke zomermaanden vlot wil laten verlopen, dan heb je een hele organisatie en vooral veel tijd nodig."





Tot slot: wat is het geheim van een goede hoofdredder? En neem jezelf zeker als voorbeeld.

"Dat zijn jouw woorden, maar ik ga mezelf niet 'bestoefen'. (glimlacht) Maar een hoofdredder is eigenlijk zoals een manager. Mensenkennis en goed kunnen coördineren is cruciaal. En eerlijk? Ik hoop dat ik nog lang op deze post in Blankenberge mag blijven."