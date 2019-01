“Opgelucht, want situatie begon te wegen” Daphné Dumery (N-VA) legt als laatste van de 64 West-Vlaamse burgemeesters de eed af Bart Huysentruyt

17 januari 2019

18u27 0 Blankenberge “Ik ben opgelucht, want de situatie begon te wegen op mij en mijn familie.” Daphné Dumery (N-VA) legde donderdag als laatste van de 64 West-Vlaamse burgemeesters de eed af. De rust kan terugkeren in politiek Blankenberge.

Het is wat geweest, de afgelopen dagen en weken in Blankenberge. De burgemeesterssoap beheerste het nieuws en was hét gespreksonderwerp in het stadhuis en daarbuiten. Daphné Dumery en haar N-VA zetten op verkiezingsdag 14 oktober 2018 de samenwerking met Open Vld stop en ging in zee met sp.a en CD&V. Maar volgens Open Vld was er al een voordrachtsakte getekend om toch voort te doen in 2019, mét een Open Vld-burgemeester bovendien.

Vuile was

De eedaflegging van Dumery zou daardoor langer op zich laten wachten. Pas na de installatie van de nieuwe gemeenteraad kon ze haar papieren in orde brengen. Dat deed ze naar eigen zeggen om ‘persoonlijke redenen’. “Die redenen zijn interne strubbelingen bij een andere partij", lichtte Dumery toe bij haar eedaflegging. Daarbij neemt ze vooral de Open Vld van afscheidnemend burgemeester Ivan De Clerck in het vizier. “Het zijn reacties van slechte verliezers, maar ik draag dat niet mee in de toekomst. Ik wil geen vuile was van andere partijen buiten hangen.”

Sjerp van Robine

Die nare periode met verwijten en zelfs een (ludiek) filmpje op sociale media wil de nieuwe burgemeester van Blankenberge afsluiten. “Ik hoop met de hele gemeenteraad, en dus ook de Open Vld, goed samen te werken", zegt ze. “Ik ben opgelucht dat ik nu de eed kan afleggen. Iemand moet de laatste zijn (lacht). Het was, zeker de afgelopen dagen, niet leuk meer voor mij en mijn familie. Dat ik die sjerp nu kan omgorden, voelt goed.” Die sjerp kreeg ze in de ambtswoning van de gouverneur van dochter Robine. Dumery kreeg er ook de steun van haar familie en de nieuwe N-VA-schepenen.

Geen prestigeprojecten

Dumery kan nu pas echt beginnen met het werk, al spreekt ze dat meteen tegen. “We waren na de verkiezingen van 14 oktober 2018 al begonnen met de dossiers. De nieuwe schepenen zijn al volop bezig. Het enige verschil is dat ik nu ook officieel de burgemeester ben. Het budget voor 2019 ligt al op mijn bureau.” Dumery wil zoals aangekondigd een andere politiek voeren: meer gericht op de mensen. “Zowel de inwoners als de toeristen zijn belangrijk. Maar ik wil dat er meer aandacht gaat naar kansarmoede. Blankenberge scoort niet goed op dat vlak. Het moet meer over mensen gaan, dan over prestigeprojecten.”