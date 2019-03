‘Oorlog tussen buurtwinkeliers’ eindigt voor rechter na zware vechtpartij JHM

05 maart 2019

12u12 0 Blankenberge Twee mannen die net naast elkaar in Blankenberge een buurtwinkel uitbaten, leven al lange tijd op voet van oorlog met elkaar. Zo erg, dat ze zwaar slaags raakten en nu beiden voor de strafrechter in Brugge staan.

Bij buurtwinkeliers in Blankenberge, onder wie nachtwinkeluitbaters en kruideniers, heerst al lange tijd zware spanning. Volgens hun advocaten komt dat vooral omdat de mannen er elkaar van beschuldigen de wetgeving inzake sluitingsuren voor dagwinkels of nachtwinkels niet na te leven. Of die op slinkse wijze te omzeilen door hun nachtwinkel officieel in te schrijven als snackbar. Maar vooral S.L. en S.B. in de De Smet de Naeyerlaan gunnen elkaar het zonlicht in de ogen niet, getuige de talloze telefoontjes bij de politie en klachten die beide mannen indienden. Dat ontaardde op 4 juni 2017 helemaal. “Beiden worden vervolgd voor wederzijdse slagen en verwondingen, waarbij S.L. ook arbeidsongeschiktheid opliep”, sprak de procureur. “Op de zomeravond van 4 juni zat een van hen op het terras voor zijn na sluitingstijd rond 23 uur. Er ontstond een flinke discussie die eindigde in een zware vechtpartij. Aanleiding is de hevige concurrentiestrijd waarin beide heren verwikkeld zitten. Een van hen liep een neusbreuk op, de andere zelfs een trommelvliesperforatie. Hij kon 10 dagen niet werken. Ik vorder voor beiden een straf.”

’s Anderendaags stelde de politie wel vast dat beide mannen hun winkel alweer aan het uitbaten waren. Zowel S.L. als S.B. schuiven de schuld in elkaars schoenen en beroepen zich op zelfverdediging. Ze willen de vrijspraak. Vonnis op 2 april.