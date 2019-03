‘Nieuwe’ tegels in Blankenbergse Kerkstraat liggen los, maar de oorzaak is onbekend Bart Huysentruyt

29 maart 2019

16u53 0 Blankenberge Meer dan veertig tegels langs de bekende Kerkstraat in Blankenberge liggen los of vertonen gebreken. Ze werden pas twee jaar geleden aangelegd.

Het zijn de dikke grijze natuurstenen die mankementen vertonen. Nochtans zijn ze heel recent en zou het niet mogen dat er nu al problemen zijn. “Sommige tegels zijn gebarsten, op andere plaatsen vormen de voegen het probleem”, zegt schepen van Openbare Werken Sandy Buysschaert. “Vorig jaar in augustus hebben we veertig tegels geteld waar mankementen aan waren. Nu, zes maanden later, loopt dat aantal nog op. We hebben het raden naar de oorzaak van deze problemen. Een studiebureau is een inventaris aan het opmaken.”

De heraanleg heeft zo'n drie miljoen euro gekost. Op wie de stad de factuur van de heraanleg zal verhalen is nog niet bekend. Dat kan de oorspronkelijke aannemer zijn, maar ook de fabrikant van de tegels. “We hebben aan de aannemer gevraagd om de tegels met mankementen te herstellen. Daar zijn ze nu mee bezig", zegt Buysschaert. Het is overigens dezelfde aannemer als diegene die momenteel de Weststraat heraanlegt, zij het dan met andere klinkers.

Om de definitieve oorzaak te kennen, is er momenteel een andere manier gevonden. “De tegels, fundering en voegmiddel worden op dit moment getest”, zegt de schepen. “We doen drukoefeningen op verschillende plaatsen om te zien waar de zwakke punten liggen. We simuleren verkeer en weersomstandigheden. Pas na dat onderzoek zal duidelijk worden wat er in de toekomst moet gebeuren.”