"Niet hip zijn, is cool": ZEB lanceert 'Blankenberge'-shirts 11 mei 2018

02u41 1 Blankenberge Kledingwinkel ZEB choqueert het Blankenbergse stadsbestuur. Ze lanceerde zopas een nieuwe T-shirtlijn, die 'marginaal cool' zou zijn.

Een van die T-shirts draagt de naam 'Blankenberge', ofwel 'de meest anti-coole kuststad van België' volgens ZEB. De shirts, waarvan er ook één het Dag Allemaal-logo draagt, zijn ontworpen door grafisch ontwerper Bert Dries, of Musketon. "De vorige collectie, met onder meer een shirt met het logo van DDT Oké Cars uit De Kampioenen, verkocht als zoete broodjes", zegt Erika Mees van ZEB. "Het is een trend om uitgesproken niét hip te zijn."





Voor Blankenberge komt de nieuwe kledinglijn wel erg ongelegen. De stad investeerde zopas nog maar een half miljoen euro in een nieuwe imagocampagne. Met hippe filmpjes, leuke gadgets en een nieuwe huisstijl wil Blankenberge op nationaal vlak af van haar marginale imago.





"Net door te benadrukken waar we als stad voor staan: leuke adresjes, veel plezier,... Kortom: een kwaliteitsvolle badstad", zegt burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld). Hij is dan ook niet bijster gelukkig met de kledinglijn van ZEB. "Het is een erg stereotype voorstelling. Het is duidelijk dat ze bij ZEB niets van onze prachtige stad kennen." (BHT)