"Mijn wens? Eddy Merckx die rondje fietst" THIERRY MONBALIU VIERT 85 JAAR DE LUSTIGE VELODROOM MATHIAS MARIËN

31 maart 2018

03u03 0 Blankenberge Groot feest in Blankenberge: De Lustige Velodroom, vanaf vandaag opnieuw open, bestaat 85 jaar. Zaakvoerder Thierry Monbaliu (53) heeft alvast een wens. "Eddy Merckx leerde fietsen op deze piste. Hoe mooi zou het zijn om De Kannibaal opnieuw naar hier te halen?"

Vorige zomer liet Thierry Monbaliu in deze krant nog verstaan dat de 85ste verjaardag van De Lustige Velodroom mogelijk de laatste was. "De belangstelling neemt steeds af", klonk het toen. Vandaag denkt Thierry opnieuw positief. Sterker: hij gelooft weer rotsvast in het potentieel van de gekke fietsen. "Het vieren van 100 jaar Lustige Velodroom lijkt me wel een mooi vooruitzicht", glimlacht Monbaliu. "Al moet ik eerlijk bekennen dat ik nog niet zover wil vooruitkijken. Misschien krijg ik binnen een paar jaar wel een mooie aanbieding en doe ik de piste sneller van de hand." Een beslissing die hij met pijn in het hart zou nemen. Al komt er na drie generaties - de piste is al sinds 1933 eigendom van de Monbaliu's - sowieso een einde aan het familiebezit. De zoon en dochter van Thierry hebben geen interesse om de zaak over te nemen.





"Mijn focus ligt nu op het komende zomerseizoen. Een feesteditie", zegt Thierry enthousiast. De voorbije weken en maanden was de man volop in de weer om zijn 80 fietsen klaar te krijgen. Een likje verf en de nodige herstellingen later is alles klaar voor de grote opening van vandaag. Het principe blijft hetzelfde: gek, gekker, gekst. "Normaal fietsen op de piste is inderdaad nog steeds moeilijk", glimlacht Monbaliu, terwijl hij nog wat sleutelt aan enkele tweewielers. "De moeilijkste om te besturen blijft de 'omgekeerde fiets'. Wie links stuurt, draait af naar rechts en omgekeerd. Het is allesbehalve eenvoudig er een rondje mee te rijden. Wie er toch in slaagt zonder voet aan de grond te zetten, krijgt een fles champagne. Geloof me, dat gebeurt niet meer dan vijf keer per seizoen."





Glaasje cava

Om het 85-jarig bestaan van De Lustige Velodroom in de verf te zetten, hoopt Thierry nog steeds op medewerking van het stadsbestuur. "Het probleem is dat er steeds minder 'eigen volk' een rondje komt rijden", zegt de zaakvoerder. "Inwoners van Blankenberge zijn de piste al veel te gewoon. Terwijl er elk jaar wel een nieuwigheidje te beleven valt. Daarom zou ik graag alle Blankenbergenaars in de grote zomervakantie gratis op de piste laten en een glaasje cava aanbieden. Alleen: voor mij is dat financieel onhaalbaar. Als de stad op een of andere manier tegemoet zou komen, dan lijkt me dat een win-winsituatie."





In zijn lange loopbaan zag Thierry heel wat bekend volk de revue passeren. Sven Nys, Roger De Vlaeminck, Eddy Planckaert, Jean-Marie Pfaff... Allemaal reden ze al een rondje op de houten piste. Toch heeft Monbaliu nog één grote droom: Eddy Merckx terughalen naar Blankenberge. "Als klein gastje leerde hij hier met de fiets rijden bij mijn vader. Hoe mooi zou het zijn als we 'De Kannibaal' nog eens konden verwelkomen? Ook voor Blankenberge zou dat fantastische reclame zijn. Nu, ook zonder Merckx blijven we er volop voor gaan."