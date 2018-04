"Mijn troost is dat ze veel heeft afgezien" AFSCHEIDSBRIEF VAN MAN DIE EX DOODSTAK SCHETST ONTHUTSEND BEELD SIEBE DE VOOGT

17 april 2018

02u31 1 Blankenberge Blankenbergenaar Eddy Boerjan (48) hangt 25 jaar cel boven het hoofd voor de moord op zijn ex Petra Vanaerde (44) uit Waregem. De afscheidsbrief die hij schreef aan zijn vader net na de feiten schetst geen fraai beeld van de beklaagde.

"Een gokverslaafde eenzaat met een kort lontje." De burgerlijke partijen lieten gisterenmorgen geen spaander heel van Blankenbergenaar Eddy Boerjan (48). Hij bracht op 17 september 2015 z'n ex-vrouw Petra Vanaerde (4) uit Waregem om het leven in z'n appartement met twee messteken in de hals. De twee hadden er na een turbulente relatie nog eens afgesproken om bij te praten. "Een monsterlijk plan", noemde Jan Leysen, advocaat van de moeder en zussen van Vanaerde, het. "Hij smokkelde haar bewust naar zijn woning. Tegen collega's zei hij dat hij Petra had waar hij ze wilde. Het keukenmes van 21 centimeter lang had hij al klaar gelegd in de lade van z'n salontafel. Na de eerste messteek smeekte Petra om haar leven. Boerjan kon nog terug, maar deed dat niet en diende nog een tweede messteek toe."





Zoete wraak

Na de steekpartij wilde de veertiger zelfmoord plegen. Hij schreef een afscheidsbrief naar z'n vader, waarin hij onomwonden de gruwel van de feiten beschreef. "Ik heb van m'n daden genoten. Mijn wraak is zoet. Mijn troost is dat ze heel veel heeft afgezien en gesmeekt heeft en ik heb in haar gezicht gelachen", klonk het. Zichzelf van het leven ontnemen lukte uiteindelijk niet. "De beklaagde had geen moeite om tweemaal een mes in de hals van het slachtoffer te planten, maar diep in z'n eigen vel steken om zichzelf om te brengen lukte hem niet", sprak de procureur. "Neen, na de feiten ging hij naar Sluis, waar hij drie dagen op café zat en ging gokken." Het Openbaar Ministerie zag geen reden voor een milde straf en vorderde 25 jaar cel.





"Idiote moord"

De advocaten van Boerjan vragen die straf te beperken tot 5 jaar cel. Volgens hen was er immers sprake van uitlokking in hoofde van het slachtoffer. "Vriendinnen verklaarden hoe Vanaerde in het bijzijn van anderen vertelde over z'n klein geslachtsdeel", pleitten Luc Arnou en Jelle Dejaegher. "Op de fatale dag zei ze hem dat ze nog nooit zo'n slechte bedpartner had gehad." Volgens de verdediging was er geen sprake van voorbedachten rade. "Onze cliënt pleegde de moord bij hem thuis, vertelde iedereen over z'n plannen, wiste geen sporen uit en keerde na zijn uitstap naar Sluis terug naar de plaats delict. Indien dit moord is, is het de meest idiote ooit." Uitspraak op 14 mei.