“Maar twee fietsen toegelaten op Kusttram? Niet meer van deze tijd”: sp.a pleit voor apart compartiment voor fietsers Bart Huysentruyt

09 april 2019

12u53 0 Blankenberge Federaal parlementslid en Brugs gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (sp.a) en klimaatactiviste Laura Cools pleiten voor meer fietsen op de Kusttram. Nu zijn er maar maximaal twee per tram toegelaten.

“Hoewel de huidige regering het woord ‘combimobiliteit’ vaak in de mond neemt, is het in realiteit nauwelijks mogelijk om fiets en openbaar vervoer te combineren”, zegt Lambrecht. “Op de Kusttram is er een limiet van maximaal twee fietsen per voertuig én is het slechts mogelijk als de chauffeur het toelaat. Welk mobiliteitsbeleid is dat?”, vraagt Lambrecht zich af. Ze pleit voor meer fietsen. “Wat in Kopenhagen kan, moet hier toch ook kunnen? Om files te verminderen hebben we goede alternatieven nodig voor de auto. Een van die manieren is een efficiënter gebruik van kusttram. Met een apart compartiment kunnen fietsen ongelimiteerd toegelaten worden zonder de andere reizigers te hinderen.”