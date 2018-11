"Liefde voor muziek verbindt ons" KRING DER XX IS MET ZIJN 120 JAAR OUDSTE MANNENKOOR UIT REGIO BART HUYSENTRUYT

28 november 2018

02u22 0 Blankenberge Geen mannenkoor in de regio dat ouder is dan de Kring der XX in Blankenberge. Opgericht in 1898 en in 2018 nog altijd fluks en levendig. "Zingen in groep geeft een enorme voldoening", zegt nieuw lid Michel Goetghebeur.

De XX bestaan uit 22 zangers uit Blankenberge. Het zijn 22 individuele stemmen met een eigen timbre en ervaring, maar ze moeten als één geheel beschouwd worden. "Bij repeteren kan een onderscheid gemaakt worden tussen individuele inzet maar bij uitvoering is het geheel dat telt", zo verwoordt dirigent André Vancuyl het.





De geschiedenis van het mannenkoor gaat twee eeuwen ver. Het is daarmee niet alleen een van de oudste koren in Vlaanderen, maar minstens ook een van de oudste verenigingen in Blankenberge. "In het jaar 1898 richten een aantal mannen uit Blankenberge een koorzangmaatschappij op onder de naam De Zeegalm. Zij zouden vanaf dan kerkelijke plechtigheden van muziek voorzien. De meest opvallende zanger was Louis Troffaes, een bakker uit de Vissersstraat. Hij was medestichter van het koor", vertelt huidig lid Luc Henau, die wat opzoekingswerk verrichtte. Een paar jaar later werd De Zeegalm de Kring der XX, omdat het in die tijd de gewoonte was om een vereniging te noemen in Romeinse cijfers. Omdat De Zeegalm toen precies twintig leden telde, werd dat XX.





Connie Neefs

Dat ledenaantal schommelde wel eens, maar ligt dus ook nu nog altijd standvastig rond de twintig. "Ons koor heeft schitterende momenten meegemaakt", voegt Henau toe. "We zongen op de Plechtige Zeewijding in 1972 en later in de jaren '90, live uitgezonden op de VRT. We waren ook te gast in het buitenland en namen ooit het lied 'Blankenberge' op in de Decca-studio's in Brussel." De mannenstemmen klonken ook op de plaat van Connie Neefs uit 1982. Dirigent André Vancuyl wordt lyrisch als hij het over die rijke geschiedenis heeft. "Wie Kring der XX zegt, kan overal komen in Vlaanderen. We zijn heel bekend in de koorwereld. En dan nog het meest omdat we ons altijd laten begeleiden door Florian Rodts aan de orgel. Het samenspel tussen de stemmen en het orgel is een klank die nooit verveelt."





Jong bloed

Dat het mannenkoor met de toekomst bezig is, mag duidelijk zijn. Michel Goetghebeur, Koen Rius, Gilbert Manhaeve en Johan Busschop zijn vier nieuwe leden. En die gaan zelf ook op zoek naar vers - en vooral jong - bloed. "Ik ben als basstem bij het koor begonnen", vertelt Michel Goetghebeur. "Het kriebelde toen ik twee zangers na een uitvoering op Kerstdag 2017 tegenkwam op café. Zingen geeft een grote voldoening, zeker als het meerstemmig is. Liefde voor muziek: dat verbindt ons. Bovendien is er ook de kameraadschap, die in deze vereniging minstens zo belangrijk is." Kandidaat-zangers zijn welkom op vrijdagavond om 20 uur in de aula van de bibliotheek in de Onderwijsstraat. Muzikale kennis is niet vereist. Je kan er ook een uurtje komen luisteren of genieten van de sfeer. Info bij voorzitter Paul Vanden Auweele op het nummer 0495/44.18.17.