‘Knuffeldieven’ pikken er 79-jarige vrouw uit: “Haar bestolen? Nee, ze deed me gewoon aan mijn moeder denken” BBO

25 maart 2019

15u59 1 Blankenberge Twee vermeende ‘knuffeldieven’ zijn maandagmorgen voor de Brugse strafrechter verschenen, omdat ze een 79-jarige vrouw beroofden in Blankenberge. “Ik gaf haar een knuffel om haar te bedanken en omdat ze me deed denken aan mijn moeder. Ik heb haar niet bestolen”, zei een van hen.

De feiten dateren van 18 januari. “Een 79-jarige vrouw werd op straat aangesproken door twee buitenlandse jongeren die vroegen of de kusttram richting Oostende reed. De vrouw beaamde dat en ze werd vriendelijk bedankt met een omhelzing”, opende de procureur de debatten met enige ironie. De andere verdachte maakte van het moment gebruik om haar portefeuille uit haar handtas te stelen. De twee sloegen op de vlucht, maar een getuige ging erachteraan en belde de politie. Die kon de twee in de boeien slaan. Ze hadden nog gestolen etenswaren uit supermarkten bij zich.

Botscan

“Het bleek te gaan om twee jonge transmigranten die verklaarden minderjarig te zijn, maar een botscan wees het tegendeel uit. Hoewel ze beiden herkenbaar zijn op camerabeelden van tijdens de diefstal, blijft een van hen halsstarrig ontkennen. Ik vorder 12 maanden cel”, aldus de procureur. De twee zitten sindsdien in voorhechtenis en kregen advocaat toegewezen via de Salduz-wetgeving.

“Mijn cliënt is weliswaar herkenbaar op de beelden, maar ontkent dat hij de dief was. Ik vraag u om de straf te beperken tot de al ondergane voorhechtenis”, aldus de advocaat van een van hen. De andere beklaagde gaf dan wel de winkeldiefstallen toe, maar ontkende ook dat hij de portefeuille stal. “Ik gaf die vrouw een knuffel om haar te bedanken. Ze deed me bovendien denken aan mijn moeder. Ik heb die portefeuille niet uit haar zak genomen, dat is ook te zien op de beelden”, aldus de andere beklaagde. Hij gaat voor de vrijspraak als het op de knuffeldiefstal aan komt. Vonnis op 29 april.