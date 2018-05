"Ideaal om enkele oefeningen te doen" KALM EERSTE WEEKEND VOOR STRANDREDDERS MATHIAS MARIËN

02 mei 2018

02u26 0 Blankenberge De strandredders in Blankenberge zullen ook volgend jaar als eerste op post zijn aan de Vlaamse kust. Het kalme, verlengde weekend verandert niks aan die plannen. Zich vervelen deden ze zich trouwens niet. "Dit was het ideale moment om enkele oefeningen te doen", zegt hoofdredder Tom Cocle.

Regen, regen en nog eens regen. De Blankenbergse strandredders zagen het de voorbije dagen met bakken uit de lucht vallen. De gevolgen van het slechte weer lieten zich dan ook duidelijk voelen: aan zee was er nauwelijks tot geen volk. Onlogisch is dat niet. "De temperatuur van het water ging niet hoger dan twaalf graden. Bij warm weer is dat een aangename verkoeling. Maar als het regent, zien we simpelweg geen volk in het water", zegt Tom Cocle.





Weinig bezoekers

De hoofdredder was tijdens het verlengde weekend zelf op post en zag slechts sporadisch mensen aan de waterlijn. Verder dan pootjebaden gingen die echter niet. Maandagmiddag was er wél beweging te zien in Blankenberge. De naweeën van de storm zorgden voor een wilde zee en hoge golven. De ideale omstandigheden voor watersporters. "Op dat moment hebben we beslist om geen 'normale' zwemmers in zee te laten. De rode vlag ging de lucht in. De stroming was veel te sterk en de golven te ruw", gaat Cocle verder.





Medische kennis

Dat betekende niet automatisch dat de strandredders op hun lauweren konden rusten. "De voorbije dagen waren ideaal om enkele oefeningen te doen. Zo konden 'de nieuwelingen' genieten van een jetscoot-training op het water." Ook de medische kennis en het handelen bij een noodsituatie, werd de voorbije dagen verschillende keren overlopen. "Het spreekt voor zich dat we altijd scherp moeten staan tijdens noodgevallen. Dit jaar is het extra belangrijk door het wegvallen van de MUG-dienst in Blankenberge. Binnen de vaste kern van redders hebben we sowieso vier verpleegkundigen. Toch is het zeker geen overbodige luxe om íedereen nog eens te wijzen op de procedures en werkwijze", aldus Cocle. Ondertussen blijft de stad verder ijveren voor een oplossing op korte termijn. Al is het voorlopig nog onzeker dat er tegen de zomervakantie opnieuw een MUG zal mogen vertrekken uit het ziekenhuis in Blankenberge.





Het slechte weer en magere opkomst heeft de redders dus allesbehalve ontmoedigd. Sterker: ze zijn nu al overtuigd dat ze ook volgend jaar als eerste een post zullen opzetten aan de Vlaamse kust. "Traditioneel doen we dat met het weekend van 1 mei. Ook in 2019 zal dat het geval zijn. De planning wordt opgemaakt in januari. Jammer genoeg kunnen we op dat moment niet weten welk weer het zal worden. Maar dan nog: de voorbije dagen waren allesbehalve verloren moeite", besluit Tom Cocle.





Wie info wil over reddersposten aan zee de komende weken, kan terecht op www.redderaanzee.be