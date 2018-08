"Hopelijk krijgt die dief schuldgevoel" INBREKER STEELT 500 EURO VAN INZAMELACTIE VOOR WEDUWE EN KINDJES BART BOTERMAN

20 augustus 2018

02u36 0 Blankenberge 'Laffe dief gezocht': die oproep zette Byron Verheyden van nachtcafé Riderz in Blankenberge gisteren op zijn Facebookpagina. "De inbreker stal 500 euro, ingezameld voor de weduwe en kindjes van Brian Lippens (36). Ik hoop dat de dief een enorm schuldgevoel krijgt", stelt Byron. Hij zal de gestolen som geld alvast uit eigen zak bijpassen.

Een inbreker vond gistermorgen tussen 6.30 en 7.20 uur zijn moment om toe te slaan in nachtcafé Riderz in de Graaf Jansdijk in Blankenberge. "De dief forceerde de toegangsdeur en nam de kassa, een laptop én een potje met 500 euro aan steungeld voor het gezin van Brian Lippens mee. Het bedrag was de jongste maanden flink opgelopen dankzij de verzoekplaten aan een halve euro en het vele kleingeld van de klanten", vertelt Byron.





Ziekte

De 36-jarige Brian Lippens uit Blankenberge stierf vier maanden geleden vrij onverwacht aan een ziekte. De man laat een vrouw en vier kinderen achter. "En dat grijpt heel wat Blankenbergenaars aan. De weduwe staat er alleen voor en ook financieel zal dit enorm moeilijk om dragen zijn", vertelt Byron, die de overleden Brian kende van het uitgaansleven.





Nog doelwit

Op 6 oktober is er een benefiet in Dienstencentrum De Bollaard in Blankenberge. En verscheidene horeca-uitbaters en handelaars sprokkelden al geld bijeen met steunkaarten en spaarpotten. Maar de inzamelactie bij Byron lijkt na de inbraak een maat voor niets. Nadat de dader in het nachtcafé buitmaakte, wilde hij bovendien nogmaals toeslaan. "De inbreker vluchtte op straat en probeerde nog een gsm van een voorbijganger te ontfutselen. Die passant liet dat niet gebeuren en verwittigde de politie. De verdachte liet vervolgens de kassa en laptop achter tijdens zijn vlucht", vertelt woordvoerder Philippe Denoyette van de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke.





Inkeer

De dader is nog niet gevat. "Het labo voert sporenonderzoek uit op de kassa en laptop. Er is een onderzoek opgestart", aldus Denoyette.





Volgens Byron zijn er ook camerabeelden beschikbaar. "Ik ben ook enigszins opgelucht dat mijn kassa en laptop terecht zijn. Maar het is vooral jammer dat het geld voor de vier jonge kinderen van Brian werd gestolen. Wat een laffe daad. Ik hoop dat de dief een groot schuldgevoel krijgt, tot inkeer komt en het geld teruggeeft. Hoe dan ook zal ik het gestolen bedrag uit eigen zak bijpassen. Want dit is eigenlijk het geld van de klanten en sympathisanten. Het werd bij mij gestolen, dus zal ik mijn verantwoordelijkheid opnemen", zegt Byron.