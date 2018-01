"Geen geld voor vluchtelingen", dus krijgt standbeeld reddingsvest om 02u42 0 Foto Proot Het standbeeld na de actie van Blanksy.

De organisatie Blanksy heeft actie gevoerd in Blankenberge om het vluchtelingenbeleid van de stad aan te kaarten. Het standbeeld aan de reddingsdienst kreeg onder meer een reddingsvest en een cynische boodschap 'Happy new year' aangemeten. "De stad spendeert liever geld aan allerlei prestigezaken dan aan het helpen van vluchtelingen. Het zeehondenponton van 33.000 euro heeft nog altijd geen enkele zeehond gezien. Er werd met geld gegooid voor het pop-uprestaurant (van het VTM-programma, red.) en terzelfdertijd kon er geen euro van af voor de actie 12-12. Geen enkele politieke fractie in de gemeenteraad doet hierover zijn mond open. Daarom doen wij het", klinkt het in een mededeling. (BHT)