'Enfant terrible' gaat voor burgemeesterssjerp TANGUY VEYS VERLAAT VLAAMS BELANG EN BEGINT LIJST BETER BLANKENBERGE MATHIAS MARIËN

31 januari 2018

02u47 0 Blankenberge Gemeenteraadslid Tanguy Veys (45) neemt afstand van Vlaams Belang en trekt met zijn eigen lijst Beter Blankenberge naar de kiezer. De omstreden politicus heeft torenhoge ambities. "Als lijsttrekker is het uiteraard mijn ambitie om burgemeester te worden. Mijn verleden als herrieschopper mag geen obstakel vormen", zegt Veys.

De kans dat Tanguy Veys effectief burgemeester wordt, is eerder klein. Toch wil de aangespoelde Gentenaar een goed figuur slaan tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daarvoor offert Veys zijn band met Vlaams Belang op. In oktober trekt hij met zijn lokale lijst Beter Blankenberge naar de kiezer. "Het grote probleem is dat geen enkele partij met Vlaams Belang wil besturen. En dat is nu net wat ik wél wil doen. Het is mijn ambitie om met de lokale stadslijst verandering te brengen. En ja, ik ben bereid om over de partijgrenzen heen samen te werken. Of de andere partijen dat ook met mij willen? In politiek kan alles", knipoogt Veys. "De jongste tijd zijn al enkele van mijn voorstellen unaniem goedgekeurd. Denk aan het toelaten van vuurwerk op het strand tijdens oudejaarsnacht."





Test-Aankoop

Het enfant terrible van de Blankenbergse politiek - enkele jaren geleden moest hij nog geboeid weggebracht worden uit de gemeenteraad - hoopt met zijn lijst minstens twee zetels te halen. De samenstelling van die lijst is nog bezig en wordt een mix van ideëen én kleuren. "Ik heb niet zes jaar hard gewerkt om ter plaatse te blijven trappelen. Heel wat mensen appreciëren mijn directe aanpak en inzet. Ik spreek waar anderen over zwijgen, doorbreek taboes en probeer zaken aan het licht te brengen. Eigenlijk ben ik een soort Test-Aankoop van Blankenberge", lacht hij.





Het huidige stadsbestuur, onder leiding van burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld), deed de jongste jaren fikse inspanningen om de badstad opnieuw op de kaart te zetten. Mét resultaat, klinkt het daar steevast. Een stelling waar Veys allesbehalve mee akkoord is.





Verkrotting

"Het politieke beleid staat al jaren voor onkunde, vriendjespolitiek en profitariaat", is Veys hard voor het stadsbestuur. "Het ooit zo bruisende merk Blankenberge staat nu voor leegstand, economische neergang en verkrotting. Onze stad heeft de jongste jaren steeds meer kroonjuwelen verloren. Zelfs het nachtleven is helemaal dood. Wat mij betreft verdient de Blankenbergenaar veel beter."