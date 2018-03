"Eeuwige dank voor meisjes die me reanimeerden" LUC (61), DIE BIJNA STIKTE IN BIEFSTUK, WIL VERPLEEGSTERS UITNODIGEN SIEBE DE VOOGT EN MATHIAS MARIËN

10 maart 2018

02u39 0 Blankenberge Luc Debersaques (61) uit Blankenberge, die drie weken geleden bijna stikte in een stukje steak in brasserie Bon Appetit, ligt intussen op een gewone ziekenhuiskamer. Twee Limburgse verpleegsters redden de zestiger het leven. Luc wil hen graag bedanken als hij volledig hersteld is. "Dankzij hen krijg ik een tweede kans. Ik zal hen uitnodigen voor een etentje."

Net als iedere week ging Blankenbergenaar Luc Debersaques op zondag 18 februari een hapje eten bij brasserie Bon Appetit op de Zeedijk. Over wat er die middag precies is gebeurd, herinnert Luc zich drie weken later nog steeds niets. "Je hoort het wel vaker dat bij zware trauma's, zoals een verkeersongeval, het geheugen uitgewist is", vertelt de man vanop zijn ziekenhuisbed. "Mij moet ook zoiets zijn overkomen. Ik weet enkel nog dat ik met een vriend en vriendin was gaan eten. Ik had een lekker stuk Belgisch witblauw besteld en kort daarna moet het misgelopen zijn." Leanne Henraat (23) uit het Limburgse Lanaken zat samen met haar schoonzus Jolien enkele tafeltjes verderop. De pas afgestuurde verpleegster hoorde plots tumult en zag Luc liggen. De jonge vrouw en haar schoonzus, ook een verpleegster, startten de reanimatie op tot de hulpdiensten ter plaatse waren. "Toen ik op de brancard lag, had ik geen hartslag meer", vertelt Luc. "Bij aankomst op spoed kregen de dokters mijn hart weer op gang. Door het ademtekort was het wellicht gestopt met kloppen. Een dom stukje biefstuk bleek de boosdoener te zijn. Het zat erg diep vast onderaan mijn luchtpijp. De dokters gebruikten een lange tang en hadden liefst 20 minuten nodig om het stukje vlees te verwijderen."





Drie longinfecties

Luc lag twee weken lang op de afdeling intensieve zorgen aan een beademingstoestel. Enkele dagen geleden werd hij overgebracht naar een gewone kamer. "Ik heb nog een lange weg voor de boeg", beseft hij. "Ik moet momenteel al herstellen als ik nog maar naar het toilet gegaan ben. Ik heb dan ook drie longinfecties en twee bloedvergiftigingen opgelopen, dat is niet niets. Ik moest opnieuw leren spreken en ook het opnieuw leren stappen zal nog enige tijd vergen. Volgens de dokters is het een wonder dat ik al van zo ver teruggekomen ben." Luc beseft dat hij z'n leven te danken heeft aan de twee Limburgse meisjes die hem reanimeerden. "Als ik hier buiten ben, zal ik hen samen met mijn vrienden uitnodigen voor een etentje. Zij hebben me immers een tweede kans gegeven. Ik besef dat ik bijzonder veel geluk heb gehad. Ik kan aan niets anders denken en zal in de toekomst nog meer dan vroeger van elke seconde genieten."





