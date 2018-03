"Doet ons denken aan kindertijd" DEELNEMERS TROTSEREN KOUDE OM SCHELPEN TE TELLEN LEEN BELPAEME

19 maart 2018

02u36 0 Blankenberge Wie zaterdag schelpen kwam tellen aan de kust, moest de snijdende wind confronteren. Toch hadden heel wat dapperen het ervoor over om de wetenschap te helpen. Opvallend veel deelnemers kwamen zelfs speciaal uit het binnenland.

Met de Grote Schelpenteldag wilden het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Eos, Natuurpunt en Kusterfgoed een zicht krijgen op welke schelpen er voorkomen aan onze kust. Tijdens de eerste editie kwamen honderden deelnemers langs op tien telpunten langs de kust. Meer dan duizend mensen hadden zich ingeschreven, maar het koude weer hield veel mensen thuis. Aan de Oosteroever kwamen in de namiddag enkele dappere deelnemers tellen. Geert Jonckheere en Linda Depuyijdt uit Bredene telden zelfs twee keer met kleindochter Lotte. "Deze morgen zijn we naar Bredene geweest en nu nog eens in Oostende. "We houden van de natuur en zijn lid van Natuurpunt. Ook onze kleindochter is geïnteresseerd in de natuur en daarom wilden we graag helpen. Het is ook belangrijk om een zicht te krijgen op de schelpen aan onze kust. Ik ben benieuwd naar de lokale verschillen. Zo zien we nu al een groot verschil tussen de Oosteroever en Bredene, de aanwezigheid van de haven kan misschien een factor zijn", vertelt Geert.





Op beide plaatsen kwamen vooral kokkels en nonnetjes voor. "In Bredene vonden we wel een uniek exemplaar, de Noorse hartschelp. Deze staat niet op de kaart, maar de expert herkende de schelp. In Oostende zien we wel meer boormossels, muiltjes en oesters. Het is echt een educatieve uitstap."





Anja Van Campenhout en Geertrui Cornelis kennen minder van schelpen, maar kwamen wel uit Grimbergen naar Oostende om te tellen. "Het is een leuk initiatief en we krijgen de kans mee te helpen aan wetenschappelijk onderzoek. Het is een uitstapje onder vriendinnen. De zee trekt altijd aan en schelpen rapen blijft toch iets nostalgisch, het herinnert ons aan onze kindertijd."





Resultaten

Op het strand was het erg koud, dus als we polsen naar wat de dames nog gepland hebben in Oostende. "Opwarmen met een warme chocomelk en pannenkoeken", lachen ze.





De resultaten van de Grote Schelpenteldag wordt pas maandag bekend gemaakt. We zullen dan weten welke schelpen in de top drie staan en hoeveel er uiteindelijk geteld werden. Het VLIZ zal op termijn nog meer kunnen leren uit de gegevens. "Schelpen zijn skeletten die iets vertellen over de levende wezens in onze Noordzee. Als het klimaat opwarmt, zullen we misschien meer warmwatersoorten vinden. We zullen ook een zicht krijgen op de exoten die vrijwillig of onvrijwillig in onze Noordzee geïntroduceerd werden. Anderzijds kunnen tendensen ook wijzen op soorten die dreigen te verdwijnen", licht Jan Seys toe.