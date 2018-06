"Desnoods kondig ik het rampenplan af" ALS ZIEKENWAGEN TE LANG WEGBLIJFT, ONDERNEEMT BURGEMEESTER ACTIE

30 juni 2018

02u32 0 Blankenberge "De veiligheid van de inwoners en toeristen krijgt voorrang op de wet", stelt Blankenbergs burgemeester Ivan De Clerck. Als er in het eerste topweekend van deze zomer te lang gewacht wordt op een ziekenwagen die vanuit Brugge moet komen, zal De Clerck niet aarzelen om het gemeentelijk rampenplan af te kondigen.

De onduidelijke situatie van de spoedgevallendienst van het AZ Zeno Blankenberge begint steeds meer bizarre vormen aan te nemen. De kwestie startte na de fusie met het AZ Zeno Knokke. Volgens de letter van de wet kan het AZ Zeno campus Blankenberge sindsdien niet meer beschikken over een gespecialiseerde mug-dienst. Na wekenlange onderhandelingen kwam een oplossing uit de bus: een paramedisch interventieteam (PIT) zal de komende maanden de mug vervangen. Dat bestaat uit een ambulancier en een verpleegkundige.





Toch zijn daarmee niet alle problemen van de baan. Burgemeester Ivan De Clerck (Open VLD) trekt net voor de start van het hoogseizoen aan de alarmbel. Het grote probleem blijkt immers de lange aan- en afrijtijden van de ziekenwagens en PIT van en naar Brugge te zijn. "Het is bijna te absurd voor woorden", gaat de burgervader verder. "De ambulances en PIT mogen vertrekken vanuit Blankenberge, maar terugkeren richting onze spoedgevallendienst mag dan weer niet. Nochtans zijn alle kennis en uitrusting nog steeds in eigen stad aanwezig. Daarmee verliezen we kostbare tijd en daardoor raakt de spoedgevallendienst in Brugge overspoeld."





De twee ambulances, er is een derde aangevraagd, zijn nu vanuit Blankenberge ruim anderhalf uur onderweg van en naar Brugge voor één spoedgeval. Terwijl ze in normale omstandigheden drie tot vier interventies per uur en pér ambulance kunnen doen als ze terug richting Blankenberge zouden mogen rijden.





Overrompeling

Met het warme weer wordt komend weekend bovendien een overrompeling verwacht aan de kust. Door de treinstaking zal het wegverkeer richting kust ook nog eens meer stroppen dan normaal. Gevolg: ook de ziekenwagens die verplicht richting Brugge moeten, zullen zich hopeloos vastrijden. Dat drijft de burgemeester tot drastische maatregelen. "Als er bij een noodgeval in Blankenberge moet gewacht worden op een ambulance die vanuit Brugge op de terugweg is, zal ik niet aarzelen om het gemeentelijk rampenplan af te kondigen in overleg met de veiligheidscel", aldus De Clerck. Dat houdt in dat de stad bij naburige gemeenten extra ziekenwagens, diensten en mensen zal opvorderen. "De afgelopen 3 maanden hebben wij alle mogelijke diplomatieke wegen bewandeld om een oplossing te zoeken voor deze levensbedreigende situatie. Ook gouverneur Carl Decaluwé heeft alles geprobeerd wat mogelijk is om oplossingen aan te reiken. Het was allemaal vergeefs. Als burgemeester kan ik dit niet blijven aanvaarden. We hopen dat de federale regering tijdig inziet dat de huidige situatie onhoudbaar is voor de inwoners, toeristen, onze ambulanciers en hulpdiensten."