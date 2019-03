‘De Lustige Velodroom’ kreunt onder stormweer: “Hoop tegen paasvakantie klaar te zijn” Mathias Mariën

12 maart 2019

17u41 0 Blankenberge Het stormweer van de voorbije dagen heeft heel wat schade aangericht aan ‘De Lustige Velodroom’ in Blankenberge. “We zullen alles in het werk stellen om klaar te zijn tegen de paasvakantie”, zegt uitbater Thierry Monbalieu.

De piste met de vreemde fietsjes is doorheen de jaren een monument geworden in de badstad. Traditioneel opent de piste z’n deuren tijdens de paasvakantie. Alleen wordt die deadline dit jaar strakker dan ooit. Door de felle rukwinden ligt de piste onder een dikke laag zand bedekt en is ook het huisje in het midden beschadigd. “We kunnen alleen maar hopen dat de wind snel gaat liggen. In principe kunnen we nog tijdig alles klaar krijgen. Maar natuurlijk is dit een fikse tegenvaller”, aldus Monbalieu. Vooral financieel betekent het een streep door de rekening. De uitbater zal een kraan laten komen om de piste opnieuw zandvrij te krijgen en dan is het maar te hopen dat de planken niet beschadigd zijn. “Tijdens de paasvakantie zal ik werken om de kosten te betalen. Veel verdienen zal er niet inzitten”, besluit Monbalieu.