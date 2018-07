'De Korenbloem' maakt plaats voor 89 flats 28 juli 2018

Langs de Koning Albert I-laan in Blankenberge is de afbraak van de Korenbloem begonnen.

Het verloederde pand was lange tijd een aantrekkingspool voor krakers en illegalen. "Het voormalige restaurant was veel mensen een doorn in het oog", duidt schepen van Ruimtelijke Ordening Patrick de Klerck (Open Vld).





Wagens ondergronds

In de plaats van het bouwvallige pand komt een volledig nieuwbouwproject waar plaats zal zijn voor 89 appartementen. Het perceel van 2.500 vierkante meter krijgt ook voldoende groene zones. Die worden mede mogelijk gemaakt doordat de wagens ondergronds zullen gestald worden. Er komt aan het complex ook een omvangrijke fietsenberging en een gemeenschappelijke afvalberging. Het nieuwe gebouw is onderverdeeld in horizontale delen. De overgangen tussen de drie delen zullen voor een mooie architecturale toets zorgen. De buitenomgeving wordt ingericht als publiek parkgebied. "Het volledige project zal een echte 'landmark' zijn als inkom van onze stad", aldus De Klerck. Op die manier komt een einde aan de leegstand van het gebouw, dat veelal negatief in de aandacht kwam door de aanwezigheid van transmigranten en krakers.





(MMB)