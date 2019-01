‘Chillende’ dealer krijgt gunst van opschorting JHM

24 januari 2019

Een 22-jarige jongeman uit Blankenberge, die nog nooit gewerkt heeft en zijn uitkering gebruikt om cannabis aan te kopen, kreeg toch complimenten van de Brugse strafrechter. De man kreeg de kans om zich via begeleiding te bewijzen, maar blijft cannabis roken. “Nog twee gram per dag”, bekende J.V. “Maar ik besef nu ten volle dat ik dit niet alleen aan kan. Ik heb me nu vrijwillig opgegeven voor residentiële begeleiding.” De rechter vond dat de eerlijkheid hem sierde. “En ondanks je herval vind ik dat je toch goed bezig bent”, zei ze. J.V. staat terecht omdat hij tweemaal betrapt met cannabis, toen hij met 6 vrienden in een kiosk langs de Brugse Vesten ‘aan het chillen’ was met vrienden. De man bleek ook cannabis verkocht te hebben aan minderjarigen. Omdat hij zijn leven duidelijk herpakte kreeg hij de gunst van de opschorting.