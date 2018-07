"Beeldenparcours geen alternatief voor Beaufort" 02 juli 2018

De kunstliefhebber kan deze zomer, tot 30 september, in de Blankenbergse centrumstraten genieten van sculpturen. De stad tekende opnieuw een gratis wandeling uit langs een beeldenparcours. Er staan werken van vijf kunstenaars aan het Sint-Antoniuspark aan het stadhuis, het Leopoldpark, Sint-Rochusplein, het Koning Leopold III-plein, de Franchommelaan en de De Smet de Naeyerlaan. Blankenberge ontkent dat de beeldenroute een alternatief is voor Beaufort, waaraan het niet deelneemt. "Toen er na de vorige editie een discussie ontstond, besloten we een andere weg te kiezen en dat pad wilden we graag verder bewandelen. Als je de totaalsom neemt van al wat deze zomer zal opgesteld staan aan kunst, zitten we ruim onder de helft van alleen de startgelden van Beaufort", zegt schepen van Toerisme Philip Konings (Open Vld). Meer weten over het beeldenparcours: in het Cultuurcentrum of bij de dienst Toerisme aan het Casino.





