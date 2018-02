"Auto's staan voor onze garages. Zó asociaal" BUURT ZANDSCHOOLTJE START PETITIE TEGEN PARKEERGEDRAG OUDERS MATHIAS MARIËN EN BART HUYSENTRUYT

21 februari 2018

02u37 0 Blankenberge De buurtbewoners van het Zandschooltje in de Zuidlaan in Blankenberge kaarten met een petitie het wildparkeren aan. Bij de start en het einde van de schooldag plaatsen ouders soms meer dan een halfuur hun wagen voor de garages van de bewoners. "Dat moet stoppen. Het is asociaal gedrag", vindt bewoner Alfred-Luc Aspeslagh.

De nieuwe locatie van het Zandschooltje in Blankenberge, langs de Zuidlaan, blijft discussie met zich meebrengen in de buurt. Eind 2016 waren omwonenden al ongerust over de hoogte van de nieuwbouw, die het zicht vanuit hun huizen zou belemmeren. Daar hebben de bewoners zich naar eigen zeggen bij neergelegd. Maar nu veroorzaakt de parkeerdruk ergernis. Bij de start van de schooldag - rond 8.15 uur - en vooral aan het einde van de lessen - zo rond 15.30 uur - is het vol geparkeerd met wagens van ouders en grootouders in de buurt. Vaak staan ze niet helemaal correct, waardoor sommige bewoners hun huizen niet kunnen bereiken of hun garage niet uit kunnen.





Fiets

"Het is dagelijkse kost", zucht een van de bewoners die liever niet met naam in de krant wil.





"Bestuurders proberen ter hoogte van de voortuintjes te parkeren, maar staan met de voor- of achterbumper ter hoogte van de garages. Onlangs kwam ik thuis met een koffer vol diepvriesproducten, maar kon ik mijn garage niet in. Er was ook geen parkeerplaats meer te vinden. Ik wees er een agent op, maar die zei me fijntjes dat ik maar even geduld moest oefenen. Dat mensen hun kinderen moeten ophalen van school, snap ik wel. Maar bij sommige ouders duurt zo'n afhaalmoment meer dan een halfuur. Dat moet toch een pak korter kunnen." Buurman Alfred-Luc Aspeslagh knikt: "Er is simpelweg te weinig parking voorzien door de school. Oorspronkelijk was er sprake van een in- en uitrit langs de Karel de Swertlaan, maar daar is niks van in huis gekomen. Ondertussen lijdt de Zuidlaan, en ook de omliggende straten, onder de situatie. Daarom zijn we een petitie gestart. Het moet onze bekommernissen kracht bij zetten bij het stadsbestuur en het Vlaams Gewest. Hier moét iets veranderen, want het is asociaal gedrag." Bij de school benadrukken ze dat ze de ouders al vaker hebben aangespoord om hun kinderen vooral met de fiets te brengen en af te halen. "Dat staat ook in ons huishoudelijk reglement. We vragen de ouders om correct te parkeren." Het stadsbestuur is op de hoogte van het parkeerprobleem. "Er zijn twee opties", stipt schepen van Onderwijs Daphné Dumery (N-VA) aan.





Politiecontrole

"Aan de politie vragen om regelmatig te controleren op het juist parkeren aan de schoolpoort én aan het Vlaams Gewest vragen om specifieke parkeervakken of arceringen aan te brengen. De Zuidlaan valt immers onder Vlaamse bevoegdheid. De weg nodigt op dit moment uit om overal te parkeren, niet alleen aan de schoolpoort zelf. We vragen ook wat meer discipline van de autobestuurders", aldus Dumery.