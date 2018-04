"Anticonceptie voor meeuwen is nonsens" VOGELBESCHERMING UIT KRITIEK OP AANPAK OVERLAST IN BLANKENBERGE MATHIAS MARIËN

13 april 2018

02u50 0 Blankenberge Vogelbescherming Vlaanderen vindt het onverantwoord om in Blankenberge anticonceptiva te gebruiken in de strijd tegen meeuwen. "De overlast gebeurt door individuele vogels, niet door overpopulatie", zegt Nicolas Brackx.

De Vlaamse kust en meeuwen: het komt allicht nooit meer goed. Elke gemeente zocht al naar hét ultieme middel om de populatie in te dijken: van een voederverbod tot het prikken van eieren, nachtophalingen van vuilnis of zelfs het koelbloedig afmaken van de vogels. Het ene initiatief was al minder succesvol dan het andere.





Daarom besloten ze in Blankenberge een actieplan op te stellen. Het belangrijkste onderdeel daarvan bestaat uit het toedienen van anticonceptiva aan de meeuwen. Het college van burgemeester en schepenen gaf deze week groen licht om 'de pil voor meeuwen' in gebruik te nemen. Bij Vogelbescherming Vlaanderen vinden ze de keuze van het stadsbestuur onverantwoord en verontrustend.





Geen overpopulatie

Volgens beleidsmedewerker Nicolas Brackx is het nonsens om de pil in te zetten tegen overpopulatie. "Om te beginnen is er al geen overpopulatie van de meeuwen in Blankenberge. De overlast word veroorzaakt door enkele vogels op bepaalde locaties", aldus Brackx. Bovendien is er geen garantie dat alle meeuwen de anticonceptiva zullen eten. "Enkel de dominante meeuwen zullen de pil binnenspelen. Op die manier wordt de populatie niet bestreden." Verder is het allesbehalve zeker dat het de 'Blankenbergse meeuwen' zullen zijn die onvruchtbaar worden. "De meeuwen die in Blankenberge naar voedsel zoeken, zijn niet noodzakelijk de meeuwen die ook in Blankenberge broeden", zegt Vogelbescherming Vlaanderen. "Ook omgekeerd is dat het geval. Vogels die wél in Blankenberge broeden, gaan niet noodzakelijk daar op zoek naar hun voedsel. Men weet met andere woorden niet waar men mee bezig is." De organisatie vreest tot slot dat andere diersoorten de anticonceptiva zullen slikken.





Klachten

Burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld) heeft begrip voor het standpunt van de dierenorganisatie. "Het is hun taak om toe te zien op het welzijn van de vogels. De komende dagen zullen we verder communiceren met de organisatie en in overleg bekijken hoe we de zaken aanpakken", reageert De Clerck.





"Punt is: we kunnen niet naast de overlast kijken die de meeuwen veroorzaken. Het is een van de meest voorkomende klachten. Maar nogmaals: ik begrijp hun reactie en wacht verder overleg met hen af." In de loop van volgende week wordt alvast met behulp van drones de meeuwenpopulatie in kaart gebracht.