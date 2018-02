"Afscheid van een monument" HOOFDREDDER LOOFT OVERLEDEN VOORGANGER GASTON SAMPSON (83) MATHIAS MARIËN

12 februari 2018

02u28 0 Blankenberge "Sam was zoveel meer dan onze hoofdredder. Hij was een echte vriend. Een monument." Tom Cocle, de huidige hoofdredder in Blankenberge, had mooie woorden over voor Gaston 'Sam' Sampson (83). Tijdens een emotionele plechtigheid brachten vrienden en familie een laatste eerbetoon aan het Blankenbergse icoon.

Het overlijden van Gaston Sampson laat diepe wonden na in Blankenberge en bij uitbreiding de hele kust. De tachtiger overleed begin vorige week aan een dubbele longontsteking. In de badstad verwierf hij vooral bekendheid als 'kerstartiest'. Achttien jaar lang toverde hij tijdens de eindejaarsperiode zijn voortuintje om in een waar spektakel van kerstlichtjes en -versiering. Toch was hij zoveel meer dan een kerstartiest. Op 'zijn' strand was Gaston 37 jaar actief als redder - waarvan 17 jaar als hoofdredder. Tom Cocle nam in 1999 de fakkel over en sprak zaterdagochtend in een volle Sint-Rochuskerk vol lof.





Durver

"Sam, je was zoveel meer dan onze hoofdredder. Je was een echte vriend. Je enorme kracht en positieve ingesteldheid hebben de ziekte niet overwonnen. We nemen afscheid van een monument. Dat doet heel veel pijn. We zullen je altijd blijven herinneren als een enthousiaste man. Een entertainer. Mensen aan het lachen brengen, was het liefste wat je deed." De woorden van Tom Cocle raakten duidelijk een gevoelige snaar bij heel wat aanwezigen.





Tijdens de dienst verschenen tal van foto's van Gaston op een groot scherm in de Sint-Rochuskerk. De honderden aanwezigen kregen op die manier een korte terugblik op het leven van de man, in 1973 ook nog prins carnaval was.





Schepen van Senioren Katrien Van Ryssel (Open Vld) omschreef het leven van Gaston op passende wijze. "Kort iets zeggen over Sam, is eigenlijk onmogelijk. Geen enkele encyclopedie is groot genoeg om zijn levensverhaal te omschrijven", zegt Katrien, die Gaston Sampson kende als actief lid van de seniorenraad. "Sam had een enorm groot en warm hart. Een echte durver en creatieveling. Zo zal ik je onthouden. Iedereen kreeg een plaats in jouw hart. Maar de redders: zij hadden toch een streepje voor. Ook na je pensioen bleef je hen volgen." Woorden die hoofdredder Tom Cocle beaamt. "We zagen 'Sam' nog wekelijks. Al was dat vooral als strandjutter, zijn andere grote passie." Eerder sprak burgemeester Ivan De Clerck (Open Vld) zijn bewondering voor Gaston al uit. "Hij was een van onze laatste echte figuren. Een rasechte Blankenbergenaar", aldus De Clerck, die zaterdag afscheid kwam nemen in de kerk.





Asverstrooiing op zee

Een van de wensen van Gaston was om na zijn dood uitgestrooid te worden op zee. Een wens die de nabestaanden - onder wie zijn weduwe - respecteerden na de afscheidsplechtigheid in de Sint-Rochuskerk. "Vanaf nu ben je terug in je tweede thuis: de zee. Jammer genoeg was het afscheid niet zoals gespland", besloot schepen Katrien Van Ryssel.