"Aangepast model haalt tot 30 per uur" EERSTE BEURS MET STRANDROLSTOELEN ZORGT VOOR SPEKTAKEL MATHIAS MARIËN

12 juli 2018

02u41 9 Blankenberge Tientallen rolstoelgebruikers zijn gisterenmiddag afgezakt naar het strand van Blankenberge voor de eerste 'Strandrolstoelbeurs' in Europa. Organisator Tarik Houbrechts wil aantonen dat het strand voor iedereen toegankelijk kan zijn. "We hopen dat handelaars investeren in strandrolstoelen om te verhuren", aldus Tarik.

Het waren uitzonderlijk niet de zonnekloppers die gisterenmiddag met de aandacht gingen lopen op het strand van Blankenberge, maar wel de aanwezige rolstoelgebruikers. Wandelaars en dagjestoeristen keken meer dan hun ogen uit toen er plots mindervaliden over het zand scheurden met dertig kilometer per uur. "Fantastisch", vinden de proefkonijnen. Het was dan ook geweldig om te zien hoe de rolstoelgebruikers zich amuseerden op het strand en langs de kustlijn. Hoe dat kan? Simpel: met een aangepaste strandrolstoel. Tijdens de allereerste 'Strandrolstoelbeurs' in Europa wilde initiatiefnemer Tarik Houbrechts de aandacht vestigen op de mogelijkheden aan zee voor mindervaliden. En of hij slaagde in zijn opzet.





30 per uur over strand

De Blankenbergenaar is de oprichter van vzw 4example en houdt zich al meer dan een jaar bezig met het vervoer van minder mobiele mensen.





Om het zomerseizoen passend in te zetten, verlegde hij zijn focus naar het strand. "Mensen in een rolstoel durven vaak niet naar zee komen omdat ze zich amper kunnen verplaatsen in het mulle zand. Laat staan dat ze tot aan de waterlijn geraken... Met de 'Strandrolstoelbeurs' willen we tonen dat er wel degelijk mogelijkheden zijn", zegt Tarik. Maar liefst veertien verschillende leveranciers kwamen hun producten voorstellen. Dat ging van rolstoelen met dikkere banden tot elektronische exemplaren die zelfs in het zand snelheden halen tot 30 kilometer per uur. De 'Ziesel' was dan ook met voorsprong de populairste rolstoel om uit te testen. "Ook om door sneeuw te rijden, is het uiterst geschikt", zegt verkoper Njord van der Weijde. Enig nadeel is het prijskaartje: vanaf 25.000 euro exclusief btw. Gelukkig zijn er ook goedkopere alternatieven vanaf 1.000 euro. "Het blijft een serieuze investering, maar daarvoor krijgen de rolstoelgebruikers wel veel comfort in de plaats én kunnen ze zorgeloos naar het strand", pikt Tarik in.





Strand voor iedereen

"Onze belangrijkste boodschap vandaag (gisteren, red.) is dat het strand toegankelijk kan zijn voor iedereen. We hopen dat lokale handelaars in de bres springen en investeren in een strandrolstoel om te verhuren. De grote opkomst bewijst alvast dat er een markt voor is", aldus Houbrechts. Als extraatje konden de aanwezigen de hele dag genieten van optredens én was er mogelijkheid om met de rolstoel op een geïmproviseerde trampoline te springen.