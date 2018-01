Zware straf voor hardleerse overtreder 02u34 0

De politierechter in Tongeren was niet mals voor de 34-jarige C.B. uit Bilzen die, ondanks eerdere veroordelingen, opnieuw zwaar in de fout ging.





Op 15 juli vorig jaar werd de dertiger in Hoeselt betrapt achter het stuur van een wagen die niet verzekerd noch ingeschreven was. Bovendien had C.B. geen geldig rijbewijs. Dat hij bovendien naliet om zich te komen verantwoorden, was zeker niet van die aard om de rechter mild te stemmen.





De Bilzenaar werd nu veroordeeld tot een boete van 4.000 euro en kreeg 4 maanden rijverbod opgelegd. Daarna volgen psychologische en medische proeven, evenals theoretische en praktische rijvaardigheidsexamens. Hij moet ook opdraaien voor 500 euro aan bijkomende kosten. (JEK)