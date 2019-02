Zwangere bestuurster blijkt onder invloed van cannabis en amfetamines Toon Royackers

19 februari 2019

09u15 46 Bilzen De lokale politie heeft maandag verkeerscontroles gehouden op verschillende locaties in Bilzen, Hoeselt en Riemst. In Bilzen werd een zes maanden zwangere bestuurster aan de kant gezet. Uit een speekseltest bleek dat de jonge dame onder invloed reed van cannabis en amfetamines. Haar rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken.

Ook twee andere bestuurders liepen trouwens tegen de lamp, omdat ze drugs genomen hadden. Ook zij mochten hun rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. De politie nam tijdens de actie een niet verzekerde bromfiets in beslag. Drie fout-parkeerders in het centrum van Bilzen werden op de bon geslingerd. Zes bestuurders kregen een boete, omdat ze hun veiligheidsgordel niet correct hadden vast gemaakt. Vier automobilisten mogen een boete van 158 euro ophoesten, omdat ze een doorlopende lijn hadden overschreden aan de Tongersestraat in Bilzen ter hoogte van de warenhuizen Aldi en Lidl. Verder betrapte de politie nog drie truckers die hun lading niet hadden vast gemaakt. Eén persoon die geseind stond voor verhoor werd meteen overgebracht naar de collega’s van de politiezone Carma in Genk.