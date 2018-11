Zo’n 100 inwoners halen

gratis klimaatboom af LXB

18 november 2018

12u00 0 Bilzen Nagenoeg 100 inwoners kwamen zaterdag een gratis klimaatboom, een aanbod van de stad en het regionaal landschap Haspengouw & Voeren, afhalen aan de gemeentemagazijnen. Streekeigen bomen zoals esdoorn, linde, haagbeuk en andere soorten die hier gedijen. An Van Goethem was één van de Bilzenaren die reageerde op een oproep van de stad om een boom te bestellen. “Een volwassen boom kan in één seizoen evenveel zuurstof produceren als 10 mensen op één jaar inademen”, merkte ze op.

Pluspunten

Dat bomen een bijdragen leveren tegen verandering van het klimaat blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat Bio- Resaerch en studenten groenmanagement van de PXL- hogeschool uitvoerden. “Het fijn stof dat wordt gefilterd door de bomen in een straat staat gelijk met de uitstoot door 25 tot 38.000 autokilometers”, lieten Bram Beckers en Sam Ottoy, onderzoeker en afgestudeerde groenmanagement aan de PXL, noteren. Bomen zuiveren niet enkel de lucht maar ze koelen ook af, zorgen voor waterinfiltratie in de bodem en geven een esthetische waarde. Karen Vossen, haar man Angelo Peters en zoontje Julles (3) namen een winterlinde mee naar huis. “Hij komt in de weide achter ons huis te staan. Daar hebben we al 8 fruitbomen op hoogstam aangeplant”, bekende het echtpaar.