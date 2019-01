Zin in Zang wijkt met succes

14 januari 2019

12u00 0 Bilzen Zin in Zang, een evenement van Concordia Producties uit Bilzen waarop gemiddeld meer dan 100 Bilzenaren samen liedjes uit ons collectief geheugen zingen, trad voor het eerst op buiten hun home town. De samenzang vond afgelopen zondag plaats in de naburige gemeente Diepenbeek. Goed anderhalf uur lang werden Vlaamse liederen onder het motto “Zingend Diepenbeek knipoogt naar Vlaanderen’ gekweeld. Hoed 160 voornamelijk senioren zongen uit volle borst mee. Hierbij werden ze begeleid door professionele muzikanten. Sopraan Reinhilde Bovend’aerde en bas- bariton Luk Voncken gingen voor in de samenzang.

Met een knipoog

Onder de zangstond werd het verhaal van de kruistochten uit de middeleeuwen verteld. “Maar met een knipoog”, vertelden Gerad Peeters en Liliane Wilms, respectievelijk de algemeen- coördinator en schrijfster van het verhaal voor Zin in Zang in Diepenbeek. “We legen in de teksten en liedjes een licht ironische toets.” Of zoals een muzikant het goed samenvatte: “We zingen als het ware de Vlaamse geschiedenis aan elkaar met smartlappen.” Speciaal voor Zing in Zang in Diepenbeek werden bekende songs uit het Vlaamse repertoire herschreven en toegepast op het verhaal uit de middeleeuwen. Hoe? Zo werd het aolom bekende “Hutje op de heide” van de Limburgse componist Armand Preudhomme “Burchtje op de Heide”.