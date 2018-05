Zeventig kleuters kunnen terecht in nieuwbouw kinderopvang 31 mei 2018

02u33 0 Bilzen Buitenschoolse kinderopvang Domino in Beverst heeft sinds gisteren een nagelnieuwe stek. "De nieuwbouw is zo ingeplant dat er vanuit buurthuis Beverheem en vrije basisschool Het Talentenhuis een rechtstreekse toegang is naar de kinderopvang", zegt burgemeester Frieda Brepoels.

De kinderen kwamen gisteren samen met hun (groot)ouders meteen een kijkje nemen. Er kunnen in totaal zo'n zeventig kinderen vanaf 2,5 jaar terecht. "Drie keer meer dan het aantal plaatsen die bij de opening van de kinderopvang (nu 26 jaar geleden) ter beschikking stonden", liet de coördinator van de stedelijke kinderopvang Christel Bierens horen.





Voor Luc Hendrix is het al de derde nieuwbouw voor kinderopvang die hij als bevoegd schepen mee mocht realiseren. "Onze vorige locatie was te klein geworden, de nieuwbouw was dus echt nodig", zegt hij. "Het aantal inschrijvingen bleef maar toenemen."





Nieuw is dat het middagslapen voor de kleinste kleuters wordt ingevoerd. "Voor het eerst naar school gaan, is voor hen een ingrijpende gebeurtenis. Sommige kleuters zijn tegen de middag al toe aan wat rust", zegt Luc Hendrix. "Ze kunnen nu tijdens de middag een dutje komen doen in de opvang".





Het prijskaartje voor de bouw van de kinderopvang bedraagt een miljoen euro. (LXB)